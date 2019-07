Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del miércoles, 31/jul/2019. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del miércoles, 31/jul/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Panamericanas Breves: Fútbol Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

RIVER, A CUARTOS En definición por penales, River Plate eliminó anoche a Cruzeiro de Brasil y avanzó a los Cuartos de Final de la Copa Libertadores de América. Después del 0-0 en Belo Horizonte (ya habían igualado sin goles en el Monumental), el conjunto Millonario contó con un enorme Franco Armani, quien contuvo los remates de Henrique y David, y también con mucha seguridad a la hora de ejecutar: convirtió sus cuatro ejecuciones gracias a los disparos de Nicolás De la Cruz, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta y Rafael Santos Borré. ¿SE LE VIENE EL CICLÓN? Ya en Cuartos de Final, River Plate espera ahora por el ganador de la llave que hoy definirán San Lorenzo y Cerro Porteño. Después del 0-0 en el Nuevo Gasómetro, la serie se muda a Paraguay, donde la pelota comenzará a rodar a partir de las 19.15 horas. Aunque Juan Antonio Pizzi no confirmó la formación titular, todo indica que repetiría los mismos 11 de la ida, por lo que Nicolás Blandi continuaría entre los suplentes. BOCA TAMBIÉN HOY Además de San Lorenzo, el otro equipo argentino que buscará hoy su pase a los Cuartos de Final de la Copa Libertadores de América será Boca Juniors, que recibirá desde las 21.30 a Athletico Paranaense con la ventaja del triunfo 1-0 conseguido en Brasil. Respecto a ese partido de ida, el DT Gustavo Alfaro realizaría una única variante: Carlos Izquierdoz cumplió con la fecha de suspensión y reemplazaría a Paolo Goltz para acompañar a Junior Alonso en la zaga central. En tanto, el colombiano Sebastián Villa fue desafectado por un traumatismo en la rodilla derecha producto de un golpe sufrido ante Huracán. En caso de avanzar a Cuartos de Final, el Xeneize se cruzará con la Liga Deportivo Universitario de Quito, que eliminó ayer a Olimpia de Paraguay (victoria 3-1 como local en la ida y empate 1-1 en la revancha). NO PUDO EL TOMBA Después de igualar 2-2 como local en la ida, Godoy Cruz de Mendoza quedó eliminado ayer de la Copa Libertadores de América al perder 4-0 como visitante frente a Palmeiras de Brasil. La primera parte terminó sin goles y el conjunto brasileño recién logró abrir el marcador en el segundo tiempo por intermedio de un polémico penal otorgado a través del VAR. SCALONI, EN ELIMINATORIAS El entrenador Lionel Scaloni seguirá al frente de la Selección Argentina y será el encargado de dirigir al equipo en las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022, con un contrato que contemplaría la renovación automática en caso de clasificar. Esto trascendió ayer, luego de la reunión del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino, donde el presidente Claudio Tapia le confirmó a los dirigentes que continuará el ciclo de Scaloni tras la Copa América. GANÓ DEP. MERLO En el cierre de la primera fecha del Torneo Apertura de la Primera C, Deportivo Merlo venció ayer 3-0 como visitante a Deportivo Español con Juan Ignacio Motroni (ex Villa Dálmine) como titular.

