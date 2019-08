NOTICIAS RELACIONADAS: Christian Amaya:

"Para Abella el problema no son los banderines, sino la posibilidad real de perder las elecciones" Era propaganda en la Av. Rocca del Frente de Todos que incumplía la ordenanza 5854 que prohíbe carteles que crucen las calles de la ciudad. Mientras el concejal Amaya expresó que "los banderines que colgó La Cámpora convierten nuestras calles en una Kermesse", Rubén Romano fue categórico: "Para Abella el problema no son los banderines, sino la posibilidad real de perder las elecciones". El Municipio retiró este miércoles cartelería política de la avenida Rocca que no respetaba la ordenanza Nº 5854. Según informaron desde la Secretaría de Técnica, Administrativa y Legal, esta ordenanza (que fue promulgada por el intendente Varela) prohíbe la colocación de propaganda y publicidad de cualquier tipo que crucen las calles de la ciudad a lo ancho. Por tal motivo, personal municipal desplegó un operativo de control y retiro de cartelería que ensucian y contaminan visualmente; como así también generan distracción que pueden suscitar accidentes de tránsito. Desde el Municipio solicitaron a los precandidatos que cumplan con la normativa, a fin de no generar inconvenientes a los vecinos. El material será devuelto al partido que lo había colocado.

Duraron poco. Los banderines de "Romano 2019" y otros pasacalles fueron retirados por el municipio por no adecuarse a una ordenanza que los normaliza. Fueron devueltos a sus dueños.





Desde el Municipio piden respetar las normas vigentes.



El Municipio retiró cartelería política y generó una polémica

