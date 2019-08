La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 01/ago/2019 Christian Amaya:

NOTICIA RELACIONADA: El Municipio retiró cartelería política y generó una polémica El concejal oficialista, Christian Amaya, se expresó acerca de los banderines que, según él, "colocó La Cámpora" a lo ancho de las avenidas. "Que Romano viva en Zárate, no implica que convierta nuestras calles en una kermesse", expresó el concejal oficialista, Christian Amaya, sobre los banderines que colocó La Cámpora de manera indebida a lo ancho de distintas avenidas de la ciudad. "Colgar carteles a lo ancho de las avenidas Rocca y Varela no es propaganda política, eso es ilegalidad", aseveró el edil al tiempo que lanzó que "lo único que consiguen es ensuciar y contaminar visualmente un espacio que es de todos los vecinos que quieren disfrutar de nuestra hermosa ciudad". Y concluyó: "Como responsable del cargo que aspira ejercer, debe predicar con el ejemplo cívico en tal sentido, en vez de hacer cosas indebidas".

Christian Amaya aseguró que los banderines contaminan visualmente las avenidas de la ciudad.



