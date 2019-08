La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 01/ago/2019 EDEN:

Más $100 millones de inversiones en marcha







La mayoría son para mejorar la calidad del servicio en diferentes barrios de Campana. "Un cable de distribución que está diseñado durar 30 ó 40 años, en 5 años o a veces menos, no sirve más", explica Víctor Ciaponi, sobre el fenómeno de los enganchados y la baja tensión. El plan de inversiones de EDEN para Campana en 2019 superará los $100 millones de pesos y la mayoría de las obras planificadas se encuentran en ejecución. Así lo aseguró a La Auténtica Defensa Victor Ciaponi, el gerente de Área Campana de la empresa distribuidora de energía eléctrica. Una de las principales obras consiste en regularizar el suministro eléctrico a unas 400 familias que viven en el barrio 21 de Septiembre, vecino a San Cayetano. Además, en el propio San Cayetano, se duplicará la capacidad instalada de transformación, asegurando la calidad del suministro para los próximos 10 años. "En pocos días, se comienza la ampliación de la estación transformadora de San Cayetano, con una inversión superior a los $50 millones. El objetivo es garantizar el abastecimiento de San Cayetano y toda la zona de influencia hasta la zona del ex Balneario", comenta Ciaponi y sobre la obra del 21 de Septiembre, agrega: "Son unos $20 millones y es una obra bastante singular. Nos reunimos con los vecinos y junto con la Municipalidad, estamos dando todos los pasos necesarios para regularizar la situación de 400 familias. En este momento se está trabajando en la red de media tensión, luego sigue el montaje de los transformadores, y finalmente el suministro a cada hogar". Una de las singularidades del 21 de Septiembre, es que las casas no tendrán el habitual "pilar" necesario para realizar la conexión domiciliaria, dado que se distribuirá entre las familias nuevos medidores "inteligentes", asimilables a un electrodoméstico que se enchufa a cualquier toma corriente, y permitirá a los usuarios tener un mejor control en sus consumos. "Estos medidores se pueden programar para una determinada carga, de manera tal que corta automáticamente cuando hay una sobrecarga. Ni bien se desenchufa un artefacto, la luz vuelve a los 10 segundos. La idea es que la familia tenga hábitos de consumo razonables, y a fin de mes no se encuentre con una sorpresa. Además, el equipo tiene un teclado. Cuando esté reglamentada la modalidad, a través de este medidor se le va a poder tener una tarifa prepaga, con un sistema similar a los teléfonos celulares. Es decir: se podrá comprar tarjetas de consumo y se al medidor se carga el código correspondiente a través del teclado". En paralelo, con el Programa de Oficios de EDEN, la empresa realizará capacitaciones en instalación domiciliaria. La idea es formar grupos de vecinos dentro del barrio, organizados a través de la Municipalidad, para adecuar la instalación eléctrica dentro de las viviendas. "Hay que considerar que muchas veces se trata de instalaciones muy precarias. Cualquier pérdida, se traduce en consumo, y además conlleva un potencial riesgo en términos de seguridad que buscamos erradicar", señala. Consultado sobre los recurrentes problemas de baja tensión y cortes en diferentes barrios de la ciudad, Ciaponi detalla las diferentes obras en marcha. Pero sobre la baja tensión en particular, señala: "En general, la baja tensión es un problema generado por los enganchados. La conexión del que está enganchado es de mala calidad y genera pérdidas porque resiente la aislación del cable de distribución y, además, pone en jaque al sistema por el consumo desmedido. Entonces, un cable de distribución que está diseñado para prestar servicio durante 30 ó 40 años, en 5 años o a veces menos, no sirve más". En ese sentido, Ciaponi, comenta que en lo que va del año, EDEN ya realizó en Campana 9000 operativos entre inspecciones por posibles fraudes, y desconexiones de vecinos enganchados. "No siempre –aclara- se trata de gente carenciada o con problemas económicos. Tenemos varios casos de barrios cerrados en los que había gente colgada. También hay casos de comercios minoristas". Sobre Ruta 6, se instalarán dos nuevos alimentadores, para todos los barrios San Jorge, La Herradura, Parque Natura, El Cardal, El Jahuel, Los Pioneros y otros, con otra inversión de alrededor de $20 millones, que suman obras complementarias dentro de los barrios de entre el millón y los 3 millones de pesos. En la zona de Ariel del Plata, Santa Florentina, Las Campanas, Héroes de Malvinas y aledaños también se instalará otro alimentador que mejorará el alcance en términos de tiempo para abastecer picos de demanda; y ante una posible falla, permitir el restablecimiento rápido del servicio, ya que no se dependerá de un solo alimentador: "Al identificar la falla, ahora la podremos aislar, y mientras se repara, se seguirá abasteciendo el sistema desde otro punto de suministro, de manera tal que de haber un corte, afectará a la menor cantidad de familias posible", concluyó.

Ciaponi y uno de los medidores “inteligentes" que serán distribuidos entre los vecinos del barrio 21 de Septiembre, vecino a San Cayetano. CORTES PROGRAMADOS PARA ESTE JUEVES Y VIERNES Ambos días se trabajará en la red eléctrica de 8 a 15 en los barrios San Cayetano, Las Campanas, Malvinas, Ariel del Plata y Santa Florentina. EDEN informa que, conforme a su plan de inversiones en obras y mantenimiento para fortalecer el servicio, se realizarán trabajos en la red eléctrica. Para poder realizar estas mejoras y como medida de seguridad, es necesario interrumpir el suministro de forma momentánea mientras se trabaja en la red eléctrica: - este jueves 1 de agosto, de 8:00 a 15:00 horas, en los barrios Las Campanas, Malvinas, Ariel del Plata y Santa Florentina; - el viernes 2 de agosto, de 8:00 a 15:00 horas, en el barrio San Cayetano. En caso de presentarse condiciones climáticas adversas, las actividades serán reprogramadas. EDEN recuerda que la Sucursal Virtual y la App EDEN Móvil se encuentran disponibles para realizar consultas y reclamos las 24 horas del día.

