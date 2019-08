La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 01/ago/2019 Primera B Nacional:

Villa Dálmine volvió a tener otro amistoso positivo; doble victoria ante Tigre







Ayer tuvo una doble victoria ante Tigre: Se impuso 2-0 en el partido entre titulares con goles de Gastón Martínez y Matías Ballini; y 2-1 en el segundo encuentro con doblete de Marcos Arturia. Así, el Violeta continúa invicto en sus cuatro ensayos de pretemporada. Hoy se realiza el sorteo del próximo campeonato. Los resultados en los amistosos de pretemporada suelen ser anecdóticos, sobre todo cuando comienza el campeonato. Sin embargo, en Villa Dálmine, aunque no sean un objetivo, son un punto positivo de la preparación que lleva adelante el cuerpo técnico de Lucas Bovaglio, quien, de cualquier manera, seguramente centra su atención en el rendimiento y andamiaje colectivo de su formación. Pero hasta el momento, el Violeta se encuentra invicto en los cuatro ensayos disputados, divididos todos en dos encuentros. Ayer, en el Mapuche Country Club de Pilar, enfrentó a un rival de jerarquía como Tigre y repitió el saldo obtenido ante Argentinos Juniors: doble victoria. En primer turno, los titulares se impusieron 2-0 con goles de Gastón Martínez y Matías Ballini (ya le había marcado al Bicho). Y en el segundo, los suplentes vencieron 2-1 con un doblete de Marcos Arturia. Más allá de los resultados, vale remarcar que para este encuentro, el DT Bovaglio sólo modificó al arquero en la formación titular: ingresó Juan Ignacio Dobboletta en reemplazo de Juan Manuel Ojeda. Después repitió los mismos diez nombres que utilizó en el primer partido del ensayo frente a Argentinos Juniors, a pesar que en la previa había asegurado que iba a seguir probando y buscando variantes. Entonces, por tercer amistoso consecutivo, Matías Ballini jugó junto a Nicolás Del Priore, mientras que por segunda vez en fila, Fabricio Brener, Denis Brizuela y David Gallardo apuntalaron a Catriel Sánchez, máxima referencia ofensiva de la alineación. Y ante un rival que presentó mayoría de jugadores que consiguieron el título en la Copa de la Superliga (Prediger, Ortiz, Montillo y Morales estuvieron entre los titulares del elenco de Victoria), el marcador lo abrió Gastón Martínez de cabeza en el primero de los dos tiempos de 35 minutos que se disputaron en Pilar. En el segundo, Ballini repitió y anotó su segundo tanto de esta pretemporada con un disparo cruzado de media distancia. Fueron los únicos dos goles del encuentro, porque los titulares de Villa Dálmine volvieron a terminar con el arco en cero, tal como ya había ocurrido frente a Deportivo Morón y Argentinos Juniors. Otro punto a resaltar de esta nueva presentación Violeta, que en defensa volvió a presentar a Nicolás Sansotre y Nahuel Banegas como laterales y a Alejandro Maciel y Gastón Martínez en la zaga central. Posteriormente, en el segundo partido de la jornada, lo más importante para el equipo de nuestra ciudad fueron los "debuts" de Sergio Díaz (marcador central) y Facundo Rizzi (lateral izquierdo), los regresos de Juan Ignacio Alvacete (jugo como central izquierdo) y Lucas Cuevas tras sus lesiones y el doblete que convirtió el delantero Marcos Arturia para el 2-1 final (descontó Carlos "Chino" Luna para Tigre). Así se cerró entonces un nuevo amistoso con saldo positivo para el equipo de nuestra ciudad, que anteriormente se había medido con Vélez Sarsfield (1-1 y 0-0), Deportivo Morón (0-0 y 1-1) y Argentinos Juniors (1-0 y 2-1). Coordinar un próximo ensayo será el nuevo desafío del cuerpo técnico, dado que los campeonatos de Superliga, Primera B Metropolitana y Primera C ya están en actividad. Por ello, la chance más accesible sería un amistoso frente a Puerto Nuevo este sábado en escenario a confirmar. HOY, EL SORTEO En un evento que se realizará a partir de las 16.30 horas, hoy se presentará el nuevo campeonato de lo que ahora se denominará "Primera Nacional". Participarán 32 equipos que competirán divididos en dos zonas de 16. Habrá dos ascensos a la Superliga y dos descensos (los últimos de cada grupo). El sorteo de la conformación de las zonas y el fixture será también esta tarde. SÍNTESIS DEL PRIMER PARTIDO TIGRE (0): Gonzalo Marinelli; Matías Pérez Acuña, Gerardo Alcoba, Ignacio Canuto, Ezequiel Rodríguez; Sebastián Prediger, Jorge Ortíz, Agustín Cardozo (Ezequiel Montagna); Walter Montillo, Diego Morales; y Gonzalo Flores (Carlos Luna). DT: Néstor Gorosito. VILLA DALMINE (2): Juan Ignacio Dobboletta; Nicolás Sansotre, Alejandro Maciel, Gastón Martínez, Nahuel Banegas; Fabricio Brener, Matías Ballini, Nicolás Del Priore, Denis Brizuela; David Gallardo y Catriel Sánchez. DT: Lucas Bovaglio. GOLES: PT 27m Gastón Martínez (VD). ST 25m Matías Ballini (VD). CAMPO DE JUEGO: Mapuche Country Club (Pilar) DETALLE: Se disputaron dos tiempos de 35 minutos. SÍNTESIS DEL SEGUNDO PARTIDO TIGRE (1): Marco Wolff; Ezequiel Montagna (Román Ugarriza), Lucas Rodríguez, Agustín Baldi, Diego Sosa; Gustavo Villarruel, Franco Bustamante, Maximiliano Rodríguez, Iván Bolaño; Carlos Luna (Ivo Kestler) y Emanuel Dening. DT: Néstor Gorosito. VILLA DALMINE (2): Juan Marcelo Ojeda; Santiago Moyano, Sergio Díaz, Juan Ignacio Alvacete, Facundo Rizzi; Federico Recalde (Talo Colletta); Gastón Martiré, Lucas Cuevas (Cristian Carrizo), Brian Orosco, Álvaro Veliez (Matías Ramírez); y Marcos Arturia. DT: Lucas Bovaglio. GOLES: PT 19m y 32m Marcos Arturia (VD). ST 1m Carlos Luna (T) CAMPO DE JUEGO: Mapuche Country Club (Pilar) DETALLE: Se disputaron dos tiempos de 35 minutos.

CATRIEL SANCHEZ FUE LA MÁXIMA REFERENCIA OFENSIVA DEL EQUIPO TITULAR





DE CABEZA, ARTURIA MARCA UNO DE SUS DOS GOLES DE LA JORNADA





FABRICIO BRENER VOLVIÓ A JUGAR PARA LOS TITULARES Y TUVO UN BUEN RENDIMIENTO ANTE TIGRE.





MARCOS ARTURIA ANOTÓ POR DUPLICADO EN EL PARTIDO ENTRE LOS SUPLENTES.

#VillaDálmine La formación titular vs Tigre fue: Dobboletta; Sansotre, Maciel, Martínez, Banegas; Brener, Ballini, Del Priore, Brizuela, Gallardo; y Sánchez. pic.twitter.com/Og9EcQJnOW — Pablo Scoccia (@chuecosco) August 1, 2019 #VillaDálmine Respecto al ensayo frente a Argentinos Juniors, el DT Lucas Bovaglio repitió a diez titulares en el amistoso de este miércoles frente a Tigre. El único cambio estuvo en el arco: Dobboletta x Ojeda. El sábado, el Violeta se mediría con Puerto Nuevo. pic.twitter.com/aNwKCvDRFy — Pablo Scoccia (@chuecosco) August 1, 2019

