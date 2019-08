La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 01/ago/2019 Patín Artístico:

Denise Hereñú se clasificó para el Torneo Nacional











LA PATINADORA CAMPANENSE ES PROFESORA DE LA ESCUELA “FANTASÍA SOBRE RUEDAS".

Fue 3ª en el Selectivo que se realizó en Garín y participará de la "Copa Ernesto González Molina" que se desarrollará en octubre en La Rioja. En tanto, este domingo habrá un Torneo Amistoso y Abierto en el Club Ciudad de Campana. Del 20 al 24 de julio, en el Microestadio Municipal Ciudad de Garín, se realizó el Torneo Selectivo para los Campeonatos Nacionales de la Confederación Argentina de Patín. Y allí estuvo presente la campanense Denise Hereñú, quien representó a la Liga Argentina de Patín Artístico Libre (LAPAL) y culminó en la tercera posición (entre doce patinadoras) de la categoría Segunda C Mayores. De esta manera, la profesora de las escuelas "Fantasía sobre Ruedas" que funcionan en el Club San Lorenzo y el Club Ciudad de Campana logró la clasificación para participar de la "Copa Ernesto González Molina" que se realizará del 6 al 13 de octubre en La Rioja. Se trata del Torneo Nacional que reúne a las categorías Primera C, Segunda C y Tercera C. El otro Torneo Nacional es conocido como la "Copa Roberto Rodríguez", abarca a las categorías Cuarta C y Quinta C y se desarrollará en Puerto Madryn (provincia de Chubut) del 15 al 22 de septiembre. Actualmente, las patinadoras federadas campanenses que son parte de las escuelas "Fantasía sobre Ruedas" están compitiendo en la Liga Roller Energy, dependiente de LAPAL. Y en ese marco, este domingo 4 de agosto realizarán un Torneo Abierto y Amistoso en el Club Ciudad de Campana para recaudar fondos a beneficio de aquellos que se clasificaron para participar de los Torneos Nacionales. En total, serán 39 patinadores representantes de la Liga Roller Energy los que estarán presentes en los certámenes que se realizarán en Puerto Madryn y Chubut. Quienes deseen mayor información sobre este Torneo Abierto y Amistoso que se desarrollará el domingo en el CCC pueden comunicarse a los teléfonos (011) 3780-8525 y (011) 2351-3551.

DENISE HEREÑÚ, EN EL PODIO DEL SELECTIVO REALIZADO EN GARIN. DOS MEDALLAS PANAMERICANAS En los Juegos Panamericanos que se están desarrollando en Lima, Argentina sumó dos medallas a través del Patín Artístico: Juan Sánchez (rosarino de 25 años) fue el encargado de aportar el primer oro para la delegación nacional, mientras que Giselle Soler (22) logró la medalla plateada en la categoría "Estilo libre" y cosechó su segunda presea panamericana, dado que en Toronto 2015 había obtenido la medalla dorada. #PatínArtístico La campanense Denise Hereñú se clasificó para el Torneo Nacional “Copa Ernesto González Molina” que se desarrollará en octubre en La Rioja. Consiguió su pase al terminar en el 3er puesto de la categoría Segunda C Mayores en el Selectivo que se realizó en Garín. pic.twitter.com/PCEl7ZKedC — Pablo Scoccia (@chuecosco) August 1, 2019

Patín Artístico:

Denise Hereñú se clasificó para el Torneo Nacional

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: