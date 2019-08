La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 01/ago/2019 Efemérides día de la fecha: 1º de Agosto







DÍA DE LA PACHAMAMA Es una tradición ancestral celebrada por los pueblos originarios del noroeste de nuestro país, Bolivia y Perú cuyo propósito es agradecer, pedir y bendecir los frutos que brinda la Pachamama. Esta celebración se extiende todo el mes para expresar gratitud por las cosechas, el buen tiempo, los animales y la abundancia del suelo. En esta jornada se realizan ofrendas a la deidad, en la cual se le devuelve lo que se ha tomado de ella restableciendo la reciprocidad entre el ser humano y la naturaleza. La Pachamama, "Madre Tierra", es una deidad venerada por los pueblos originarios por ser generadora de vida y símbolo de fecundidad por su capacidad de producir, bendecir y engendrar los medios de subsistencia del ser humano.

INAUGURACIÓN DE LA ESTACIÓN DE RETIRO El 14 de febrero del año 1897 sería recordado por ser el día en el que un voraz incendio hizo añicos una de las estaciones más importantes de ese entonces: la Estación Central de Buenos Aires. En tiempos en los que los ferrocarriles eran uno de los principales motores de la economía, este hecho significó una verdadera tragedia para el Ferrocarril Central Argentino que tuvo la necesidad de construir una nueva estación terminal. En el año 1908 un grupo de británicos conformado por los arquitectos Eustace L. Conder, Roger Conder y Sydney G. Follett y el ingeniero Reginald Reynolds presentan un proyecto para construir la "estación de tren más grande del mundo". Con la aprobación del gobierno nacional la construcción comenzó en el año 1909. Financiado por capitales ingleses, todas las piezas utilizadas fueron fabricadas en el Reino Unido: las estructuras de acero se trajeron de Liverpool y se reensamblaron en nuestro país; en el interior, el cielorraso fue recubierto con mayólicas provistas por la Royal Doulton; se tenía planeado realizar una tercera bóveda para cubrir los andenes, sin embargo, como el barco que transportaba parte de esta estructura se hundió no se pudo concretar. Luego de 6 años de trabajo, el presidente Victorino de la Plaza inauguró la estación abriendo las puertas de la que sería considerada el ejemplo más importante de la ingeniería estructural en América del Sur. SALE AL AIRE MTV Un día como hoy en el año 1981, salía por primera vez al aire MTV. Creado por la cadena televisiva Warner, el canal tenía el objetivo de emitir exclusivamente videos musicales por 24 horas. Aquel sábado, cuando el reloj marcó las 12.01 en todos los televisores apareció la imagen del transbordador espacial que llevó al hombre a la Luna despegando, mientras el ruido se intensificaba John Lack, director de operaciones del canal, dijo: "Señoras y señores rock and roll". Originalmente se había planeado que el astronauta Neil Armstrong dijera su famosa frase: "este es un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad", pero éste se negó. El primer video musical que se transmitió fue "Video Killed The Radio Star", "El video mató a las estrella de la radio", de la banda inglesa "The Buggles".

