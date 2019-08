Hacia un tiempo que el amigo y colaborador Gustavo Sandoval me venía solicitando de llevar a sus dos hijos para iniciarlos en la pesca, teniendo en cuenta que Máximo tiene cinco años y Sebastián tiene tres puse una sola condición para llevarlos. La condición fue que les comprara a los chicos salvavidas acorde a su edad y peso y que mientras estén a bordo no se los sacaran. De esta manera entonces coordinamos para realizar esta jornada de pesca el día domingo, así fue que promediando las diez de la mañana Gustavo me paso a buscar con sus dos hijos y con su esposa Daniela. Salimos entonces con rumbo hacia el camping recreo Keidel donde tengo en guarda mi embarcación, previamente nos proveímos de unas buenas porciones de lombrices en camino, ya en el Keidel los nenes al ver la lancha estaban súper contentos y todavía no sabían que íbamos a pescar ya que Gustavo les había dicho que solamente era un paseo. Una vez en marcha y tratando de buscar un lugar en donde tuviéramos buenos piques para entusiasmar a los nenes decidí poner proa aguas abajo del Guazú hasta las inmediaciones de la boya 167 lugar donde es muy difícil que la pesca variada falle. Nuestra navegación nos demandó unos dieciocho minutos y al llegar al lugar elegido nos fondeamos en unos siete metros de profundidad. Al comenzar a armar los equipos de pesca los nenes no podían creer lo que veían y le decían a Gustavo ¡Papi vamos a pescar! La emoción de Máximo y Sebastián era impagable, los primeros intentos realizados con pulpitos de lombrices dieron su fruto al tocar los plomos el fondo, las respuestas de piques fueron inmediatas con excelentes bagres amarillos que rondaron hasta los 800 gramos, bagres blancos de hasta el kilo y pati medianos y chicos. Realmente era impagable ver a los nenes por primera vez con sus equipos de pesca y con estos grandes trofeos para ellos en la punta de la línea, quien también se dio el gusto de sacar varias piezas fue su mamá Daniela que no se quedó atrás con las capturas, promediando las 16 horas dimos por concluida esta nueva jornada de pesca en familia con la satisfacción de haber compartido un día muy especial en donde Máximo y Sebastián futuros grandes pescadores se iniciaron en la pesca con más de cuarenta piezas. En nuestro programa televisivo Nº786 de esta semana te mostramos la primera parte de todo lo comentado en esta nota, la que podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com.ar y en nuestro canal de YouTube. En nuestro programa radial entérate además del más completo informe del pique por FM Simple 97.3 mhz todos los días jueves de 20:00 A 21:00 horas con la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, además de Horacio Pascuariello de Crónica Pesca, Wilmar Merino de Viva la Pesca diario Popular y columnista de revista Weekend, Jorge Virgilio desde Tandil de Planeta pesca Radio. Daniel Console del Diario Oral del Pescador y Daniel Rodríguez del portal Sentí y columnista de revista Weekend con la dirección general de Luis María Bruno y como ya es costumbre toda la información del pique a través de relevamientos propios y de calificados corresponsales y especialistas, comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 horas.



Máximo, Sebastián y su papá Gustavo con la excelente pesca del día.



Semanario del Pescador:

Dos pequeños grandes pescadores

Por Luis María Bruno

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: