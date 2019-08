Se completó la 13ª fecha: Huracán quedó como único líder al ganarle a Luján "B", que cayó al cuarto lugar. En el segundo, junto a las Celestes, se acomodó también Santa Bárbara "E". La competencia se reanudará el sábado 17. La competencia del Torneo Metropolitano organizado por la Asociación de Hóckey de Buenos Aires (AHBA) se encuentra en pleno receso invernal y recién se retomará el sábado 17 de agosto. Antes, el campeonato de la Zona 7 de la Primera E completó su 13ª fecha, segunda de la segunda rueda. Esta jornada contaba con dos adelantados: el triunfo 3-0 del Campana Boat Club sobre Hurling "C" y el empate 2-2 entre Belgrano Day School y Quilmes "E". Y se completó con los siguientes resultados: Huracán 2-1 Luján RC "B", Manuel Belgrano "B" 0-0 Comunicaciones, CASA de Padua 3-4 Santa Bárbara "E", Vicentinos "B" 0-1 Los Pinos. Con su victoria, el elenco de Parque Patricios se despegó del CBC y quedó como único líder con 32 puntos (10 victorias, 2 empates y una derrota). Por su parte, las Celestes, con 29 unidades, comparten ahora el segundo puesto junto a Santa Bárbara "E". Y en cuarto lugar, con 28, quedó Luján R.C. "B" tras su derrota ante el puntero Huracán. Estos cuatro equipos son los que asoman como grandes candidatos a ganar esta zona a la que le restan nueve fechas por delante. La primera de esas nueve jornadas que restan se disputará el próximo sábado 17 de agosto y tendrá los siguientes partidos: Luján RC "B" vs Campana Boat Club, Comunicaciones vs Huracán, Santa Bárbara "E" vs Manuel Belgrano "B", Los Pinos vs CASA de Padua, Quilmes "E" vs Vicentinos "B" y Hurling "C" vs Belgrano Day School.

