Aseguran que las Endoscopías Digestivas son seguras

Edición del jueves, 01/ago/2019







Con motivo del juicio que en estos días se lleva adelante por el fallecimiento de la periodista Débora Pérez Volpin en febrero de 2018, tras realizarse una endoscopía digestiva, en los últimos días se han generado comentarios de todo tipo en torno a esta práctica médica, con opiniones y aseveraciones con poco (o ningún) fundamento científico, lo cual desemboca irremediablemente en el miedo de la población. "A diario recibimos pacientes que no quieren realizarse una endoscopía digestiva como consecuencia del temor generado por las noticias que circulan en los medios sobre esta práctica, las cuales carecen de veracidad, ya que todas ellas se publican sin consultar a un especialista y lo único que provocan es confusión y desinformación", afirma el Dr. Rafael Escobar, vicepresidente de Asociación Científica ENDIBA (Endoscopistas Digestivos de Buenos Aires). No es casualidad, como consecuencia y producto de estos temores, que en el último año y medio haya descendido drásticamente la práctica de endoscopías digestivas en todo el país, con el riesgo que esto genera para la salud de los pacientes. Entre estas informaciones, se publicó erróneamente que "el endoscopio era responsable de la lesión tipo punzante de 3mm". ¿Por qué esto es incorrecto? El Dr. Lorenzo Padín, presidente de ENDIBA, explica que "la punta del endoscopio es tipo "roma", es decir, que no es puntiaguda y que tiene, por lo menos, 10mm de diámetro, por lo que es absolutamente imposible que con este tipo de punta se provoque una lesión de esas características". Además, señala que a la altura donde fue provocada la herida (cara anterior del esófago), el endoscopio, por una cuestión anatómica, pasa necesariamente por la cara posterior de este órgano, es decir, que en ningún momento enfrenta la cara anterior. Por esta razón, desde ENDIBA consideran necesario llevar tranquilidad e informar correctamente sobre esta práctica. Al respecto, Padín enfatiza que "la endoscopía digestiva es una práctica totalmente segura. Es un estudio mínimamente invasivo que se realiza con un minucioso control visual a medida que el endoscopio ingresa por esófago, estómago y duodeno". ¿Qué son las endoscopías digestivas? Las endoscopías digestivas son estudios que ayudan a detectar enfermedades a tiempo y, además, "permiten realizar tratamientos que antes requerían cirugías", describe el Dr. Padín. El uso más común de este tipo de estudios es la colonoscopía como prevención del cáncer colorrectal, que se realiza a partir de los 50 años y también son de gran valor para para evitar cirugías. "En el 25% de los pacientes que se realizan una colonoscopía se detecta una enfermedad que se puede tratar, si es diagnosticada a tiempo, lo que evita su progresión al cáncer", añade. Por otra parte, subraya que "la endoscopía alta es muy usada para evaluar el reflujo gastroesofágico". Por todo esto, y con el fin de evitar confusiones, ENDIBA expresa la necesidad y obligación moral de educar y concientizar a la población sobre la importancia de las prácticas endoscópicas de calidad, realizadas por personal capacitado y formado adecuadamente.



Aseguran que las Endoscopías Digestivas son seguras

