"La Peke" Espinoza recibió un mensaje de aliento de la gobernadora Vidal











MAÑANA, VELADA EN EL BARRIO LUBO Este sábado 3 de agosto, la Sociedad de Fomento del barrio Lubo será escenario de una nueva velada boxística en nuestra ciudad, la cual contará con la participación de Anyelén "La Peke" Espinoza, quien llevará adelante una exhibición con Iara Cortes. Además, la cartelera propone una pelea profesional entre el campanense Martín Sosa y Carlos Farías (32 años, oriundo de Villa Tesei) y varias peleas amateurs que harán las veces de previa. La velada, que será fiscalizada por la Federación Argentina de Boxeo (FAB) y cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Campana, comenzará a las 20.30 horas en la Sociedad de Fomento ubicada en Cordeu y San Luis. "Es lindo saber que estás ahí peleando por tu sueño, que tenemos una boxeadora profesional mujer que se entrena todos los días", le comentó la mandataria. La boxeadora local Anyelén "La Peke" Espinoza, quien mañana estará brindando una exhibición en nuestra ciudad, recibió ayer un cálido saludo de aliento de parte de la gobernadora María Eugenia Vidal. Y para transmitirle el mensaje que llegó a través de un audio de WhatsApp, el intendente Sebastián Abella y su primera candidata a concejal, Mariela Schvartz, visitaron a la joven deportista en su casa del barrio Las Praderas. "Es lindo saber que estás ahí peleando por tu sueño, que tenemos una boxeadora profesional mujer que se entrena todos los días", comienza el mensaje de la mandataria bonaerense, ante la sorpresa y la emoción de Anyelén. Vidal también hizo alusión a la expresión que suele utilizar la púgil campanense: "Con miedo no llegas a nada", es el lema de "La Peke" Espinoza. "Me encanta esa frase tuya, no hay que tener miedo y hay que pelear por los sueños. No hay que pensar que hay trabajos que no son para mujeres, te lo dice alguien que llegó por primera vez a la gobernación y estoy segura que con esa convicción que transmitís vos también vas a llegar a ser campeona mundial", le manifestó la gobernadora. Entre mate y mate, Abella y Schvartz conversaron con Anyelén sobre la velada que protagonizará mañana sábado en la Sociedad de Fomento del barrio Lubo (ver aparte). Y luego de "guantear" unos minutos con "La Peke", Abella celebró su pasión por esta disciplina y renovó su compromiso hacia ella y su familia en pos de su desarrollo y crecimiento. En este marco, Schvartz destacó que Espinoza es una de las tantas mujeres de Campana que "sale a pelearla todos los días, motorizada por el amor, la pasión y la valentía con la que enfrenta todos los obstáculos que se le presentan a fin de seguir adelante". Luego de agradecerle a las autoridades locales el "gran regalo", la joven boxeadora le contestó a la Gobernadora: "Me emocionaron mucho tus palabras porque te admiro mucho y te deseo el mayor éxito en todo lo que te propongas y sigamos en la lucha de las mujeres. No bajemos la guardia".

