Cruzó el Río en su kayak. A la embarcación la encontraron sola, a la altura de Escobar, sobre el Paraná. El jóven Daniel Vello (21) sigue siendo intensamente buscado, luego que según las autoridades, emprendió el cruce del río Paraná en un Kayak y uno de sus amigos lo vio llegar hasta el otro lado. Al comprobar que no había vuelto a su hogar, al otro día su madre dio aviso a Prefectura llamando al 106, línea exclusiva para canalizar emergencias náuticas, para solicitar una búsqueda. Desde entonces, tanto la Prefectura de Campana como la de Escobar (por encontrarse río abajo), se encuentran abocadas a su búsqueda. Incluso se solicitó la colaboración de la Brigada Canina de Rescate, pero los sabuesos no encontraron ninguna pista. El sábado pasado, se encontró la embarcación del joven a la deriva, a la altura de Escobar, sobre el río Paraná. Pero hasta el momento no existe ninguna pista concreta sobre la causa de su desaparición. Interviene la Dra. Ana Laura Brizuela, de la UFI 2, quien pidió colaboración al Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), y el alerta se difundió en todas las jurisdicciones río abajo del Paraná.

Paraná de las Palmas. Imagen ilustrativa.



Daniel Vello sigue desaparecido

