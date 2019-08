Joel Vallomy: "La publicidad del Intendente tiene coronita"

El precandidato del Frente de Todos, Joel Vallomy, puso en evidencia pasacalles del oficialismo en el barrio Lubo que no fueron removidos, tal como ocurriera con banderines y cartelería de la oposición. "Retorcer una ordenanza para atentar contra la campaña de un candidato es una bajeza. Pero mirar para otro lado respecto a la campaña propia, es tomar por tontos a los vecinos" dijo acompañado de militantes y dirigentes del espacio político. Un grupo de vecinos y militantes salió a denunciar a través de las redes sociales, lo que consideraron como "una injusticia y una muestra de impunidad", al señalar pasacalles del oficialismo como los que se encuentran en la esquina de Namuncurá y Formosa en el barrio Lubo, luego que el Municipio retirara banderines y cartelería del Frente de Todos, asegurando que violaban la normativa vigente. "El Intendente Abella no mide con la misma vara las campañas políticas en nuestra Ciudad. Y con esto deja en evidencia que en realidad no había violación alguna de la Ley con los banderines y carteles que fueron sacados de prepo, sino que en realidad trata de sacar ventaja abusando del poder que le otorga su autoridad" expresó el pre-candidato a Concejal por el FdT, Joel Vallomy. Para el dirigente peronista, "la publicidad del Intendente tiene coronita. Aquí, en el barrio Lubo, podemos ver como sus pasacalles cuelgan de las luminarias y afectan la estabilidad de las columnas, en especial aquellos días de mucho viento. Lamentablemente, Abella y sus funcionarios le están dedicando mucho tiempo y recursos en ver como ponen piedras en el camino de sus adversarios. Porque la misma velocidad y agilidad para sacar los banderines de la Av. Rocca, hubiese sido necesaria para defender a los vecinos de la misma avenida cuando delincuentes los asaltaron y golpearon a plena luz del día, y huyeron sin que nadie hiciera nada" señaló en referencia al robo sufrido por una joyería céntrica. Por último, Vallomy lamentó que "en Campana no podamos llevar adelante una campaña electoral tranquila, sin violencia. Tanto en las calles como en las redes sociales, donde los trolls (N de la R: falsos usuarios) del oficialismo mienten y atacan a nuestros candidatos, y a quienes se expresen a favor de ellos. Que el Intendente y sus funcionarios tuvieran que retorcer una ordenanza para atentar contra la campaña de un candidato es una bajeza. Pero mirar para otro lado respecto a la campaña propia, es tomar por tontos a los vecinos, tal como quieren hacer al esconder a su candidato a Presidente, Mauricio Macri, como si la gente no supiera que pertenecen todos al mismo Gobierno que les miente en la cara desde hace cuatro años" finalizó.

Militantes denunciaron cartelería oficialista que no fue retirada.





Vallomy junto a militantes e integrantes del Frente de Todos.



Joel Vallomy: "La publicidad del Intendente tiene coronita"

