"Trabajamos para la fórmula Fernández-Fernández pero no vamos a acompañar a Romano"

Así lo expresaron un sector mayoritario de militantes de Vamos Campana. El ex presidente de Vamos Campana Ariel Mosqueira se manifestó en este sentido: "En Vamos Campana Siempre nos sentamos en una mesa de conducción horizontal, por ello es muy difícil para nosotros hacer política a través de la obediencia, creemos fervientemente qué la política es un lugar donde se debate y se discuten ideas y claramente nunca tuvimos esa oportunidad en la mesa local del frente de todos. Hace cuatro años que venimos militando para poder terminar con las políticas neoliberales de Cambiemos, qué excluyen del sistema a los más vulnerables y fue muy difícil explicarle a los militantes que trabajan a diario con los que más necesitan, que no pudimos conseguir un lugar en la mesa de decisiones. Por eso estamos trabajando para la fórmula Fernández -Fernández en Nación, para Axel y Verónica en la provincia, pero no vamos a acompañar a Romano". Para Brian Enriques activo dirigente de la juventud, "el frente de todos local no dio muestra de un cambio generacional y no fueron tenidos en cuenta las ideas por lo que tanto luchamos. Creo que hoy es el momento de la juventud y voy a seguir trabajando en ese sentido. Hoy con Samuel y Marcio nos pusimos a trabajar para culminar el proyecto del Skate Park, de eso hablo, de seguir generando ideas para contener a los jóvenes, esa es mi vocación. Con varios ex integrantes de Vamos Campana nos seguimos reuniendo, me gusta el vecinalismo, estoy seguro que más pronto que tarde volveremos a reconstruir nuestro espacio". Karina Vera dirigente radical de la ciudad, quien siempre estuvo en desacuerdo con las políticas Macristas se manifestó: "Macri vino a desordenar la vida de los argentinos, nadie sabe lo que va a pagar de gas y luz el mes que viene y las cosas siguen aumentando. Es imposible que los trabajadores y los más vulnerables puedan llegar a fin de mes, por ello es que estoy militando por la fórmula Fernández - Fernández porque creo es la única opción que puede encausar al país. Con respecto a la situación local, me estoy ocupando fuertemente para refundar nuestro espacio vecinalista Vamos Campana, porque tenemos muchos proyectos de ciudad que creemos van a mejorar la vida de nuestros vecinos".



