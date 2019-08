Axel Cantlon: "Vamos a eliminar la tasa de combustibles"

El precandidato a Intendente por el vecinalismo dentro de Consenso Federal, Axel Cantlon, destacó que de ser electo eliminará la Tasa de Combustibles que hacen que los vecinos de Campana deben pagar el combustible más caro que en ciudades vecinas. "Desde el año 2016 los vecinos de Campana estamos pagando una tasa por la compra de combustible a la cual nos opusimos desde el momento mismo de su aprobación", expresó Cantlon. "El Concejo Deliberante ya votó la derogación de esta tasa pero el Intendente vetó esta Ordenanza para seguir cobrando este impuesto que es un costo más a la producción y transporte en nuestra ciudad". " Vamos a proponer la derogación de esta tasa, nuestro argumento es que la tasa es totalmente ilegal e inconstitucional. La tasa fue declarada inconstitucional por la Justicia de la Provincia de Buenos Aires y por el Tribunal de Cuentas basándose en los siguientes argumentos: 1) No existe concreta, efectiva e individualizada contraprestación: por ejemplo, estaría pagando una persona que pasa por Panamericana y carga en la YPF y que en ningún momento pone ni un pie en la red vial municipal. Estos contribuyentes ocasionales no tienen contraprestación alguna. 2) Los municipios no pueden poner impuestos a los combustibles: por adhesión a normas nacionales, ni las Provincias ni los municipios pueden alcanzar con impuestos a los combustibles. 3) Pacto fiscal: aprobado en noviembre de 2017 y suscripto por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, establece que las provincias se comprometen a derogar los impuestos que gravan los combustibles. 4) Fue considerado análogo al IVA: la Comisión Federal de Impuestos consideró que una tasa que alcanzaba a los combustibles en la Ciudad de Salta era similar a incorporarle un impuesto como el IVA al combustible. 5) Doble imposición: los combustibles ya pagan el impuesto a los Combustibles Líquidos que es coparticipable, por lo tanto, si se impone una nueva tasa se pagan impuestos dos veces sobre el combustible y se atenta contra el Régimen de Coparticipación de Impuestos", detalló Axel. "El Honorable Tribunal de Cuentas en un caso de la Municipalidad de Montes declaró que los concejales y funcionarios no están exentos de responsabilidad por la aprobación e implementación de estas tasas inconstitucionales, incluso les puede caber responsabilidad penal por el delito de "Exacción Ilegal" del art. 266 del Código Penal", concluyó Cantlon.

Para Cantlon los concejales y funcionarios podrían estar alcanzados penalmente por la justicia por la aprobación e implementación de tasas inconstitucionales, refiriéndose al impuesto al combustible en Campana.



Axel Cantlon: "Vamos a eliminar la tasa de combustibles"

