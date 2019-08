Más de "Breves - Actualidad Nacional" en Edición del viernes, 02/ago/2019. Más de "Breves - Actualidad Nacional" en Edición del viernes, 02/ago/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Nacional: Breves: Noticias de Actualidad Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

DOLAR EN ALZA El dólar subió ayer y terminó la primera rueda de agosto a $45,55, en línea con lo ocurrido en los mercados de la región y frente a una presión compradora que no cede por la proximidad de las PASO. El billete terminó a un promedio de $43,30 para la punta compradora y a $45,55 para la vendedora, lo cual representó un avance de 54 centavos con relación al día anterior. En Banco Nación, la divisa finalizó a $45,40; mientras la cotización más elevada fue expuesta en Banco Galicia a $45,90. El incremento se dio luego de que el dólar cerrara julio con un aumento acumulado de 3% frente a una firme demanda por cobertura. MALDONADO La familia de Santiago Maldonado, fallecido en 2017 tras permanecer más de 70 días desaparecido, marchó ayer junto a agrupaciones políticas y de derechos humanos para exigir justicia y su hermano, Sergio Maldonado, reiteró que "el Estado es responsable". La manifestación comenzó a las 17:00 en la histórica plaza, donde los familiares y las agrupaciones convocantes realizaron un nuevo pedido de justicia para el caso del joven que desapareció el 1 de agosto de 2017 tras un desalojo realizado por Gendarmería en un predio ocupado por una comunidad mapuche en Chubut y fue hallado muerto 77 días después a la orilla del río Chubut. "Realmente lo han desaparecido durante 77 días y el Estado es responsable de su muerte", aseguró Sergio Maldonado en declaraciones periodísticas. PICHETTO El precandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Pichetto, sostuvo ayer durante una visita a la provincia de Formosa que "hay que avanzar en esta senda porque es la que va a hacer crecer a la Argentina" y llamó a "recuperar la cultura del trabajo". El senador nacional y compañero de fórmula del presidente Mauricio Macri encabezó un acto de campaña en la capital formoseña del que participó el jefe del interbloque oficialista en el Senado, Luis Naidenoff, y los precandidatos a diputados nacionales de Juntos por el Cambio. PACHA MAMA El presidente Mauricio Macri llegó poco antes del mediodía de ayer a San Salvador de Jujuy, acompañado por su esposa, Juliana Awada, para ofrendar a la Pachamama junto al gobernador local Gerardo Morales, y su esposa, Tulia Snopek. El mandatario inició su novena visita a la provincia norteña mediante una recorrida por las obras del aeropuerto local y la Ruta Nacional 34. También participaba, al pie del Cerro de los Siete Colores, de la tradicional ceremonia a la tierra madre, un ritual que realizan el primer día de agosto de cada año los pueblos originarios de la región andina. REENCUENTRO PÚBLICO La precandidata a vicepresidenta del Frente de Todos, Cristina Kirchner, encabezará el sábado próximo un acto para la presentación de su libro "Sinceramente", en un estadio de Malvinas Argentinas que servirá para cerrar la campaña en Buenos Aires y mostrarse junto al líder del Frente Renovador, Sergio Massa. A las 16:00, la ex presidenta juntará a más de 10 mil personas dentro del DirecTV Arena de Tortuguitas, y fuera del predio se espera que se acerquen otros 10.000 militantes, señalaron fuentes de la organización.

