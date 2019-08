Efemérides del día de la fecha: 2 de agosto

P U B L I C



DÍA DEL TRABAJADOR GASTRONÓMICO En este día se conmemora la fundación de la Federación Obrera Argentina de la Industria Hotelera (FOAIH) en el año 1948. Antes de su creación, los trabajadores hoteleros y gastronómicos estaban sindicalizados en distintas zonas del país por rama de actividad, la FOAIH permitió la agrupación de todos estos gremios. En muchas provincias este día es celebrado realizando una comida elaborada para compartir y competencias entre mozos para determinar quién puede mantener la bandeja en equilibrio durante una carrera. FALLECE JUAN CARLOS MESA Diego Isidro Mesa nació el 15 de mayo de 1930 en Córdoba. Hijo de padres españoles, encontraría en la espontaneidad y el humor de su madre una fuente inagotable de inspiración; cada vez que volvía del cine de ver las películas del "Gordo y el flaco" protagonizadas por Stan Laurel y Oliver Hardi, recreaba escenas pasando de un personaje a otro. Contrastaba con su travieso hermano al preferir los libros y escribir cuentos y poesías. A los 26 años debutó en la radio con su programa "La Troupe de la Gran Vía" en la que el tema de conversación giraba en torno a lo sucedido en la céntrica calle San Martín. Más adelante, se va a Buenos Aires, dejando atrás a su querida Córdoba: "yo no dejé Córdoba, sino que Córdoba se vino conmigo: es el sello de mi trabajo". Trabajó en la sala de prensa de Canal 11, donde escribía las sinopsis de las películas y las series para las revistas especializadas; su talento llamaría la atención de Héctor Maselli, jefe de programación del Canal 9, que lo convence de trabajar en su canal, así, junto a Carlos Garaycochea y Jorge Basurto, el cordobés crea, en el año 1965, el programa "La Matraca". Luego, en Canal 13 crea "La Tuerca" y "Los Campanelli". El éxito de sus creaciones lo hace cada vez más reconocido permitiéndole trabajar como libretista de los capocómicos Tato Bores, Alberto Olmedo, Carlitos Balá, Pepe Biondi y Jorge Porcel. Fue guionista de las películas "Brigada en acción" (1977), "Sálvese quien pueda" (1984), "Los colimbas se divierten" y "Rambito y Rambón primera misión" (1986); por otra parte, en la televisión hizo el guion de "El clan Balá" (1967), "Hupumorpo" (1974 - 1977), "Tato vs Tato" (1980) y "Mesa de noticias" (1983-1986). A su vez, actuó en "Tato por ciento" (1981), "Stress" (1988-1990), "El gordo y el flaco" (1991-1993) y "Casero en castellano" (1999). Sobre su larga trayectoria diría: "no he dejado de concurrir a mi proyecto de vida, que es acercarme a la gente con un propósito de entretenerla, a través de la radio alguna vez, el cine, la televisión". Falleció a los 86 años en el año 2016 en Buenos Aires. ROBERT ALLEN ZIMMERMAN SE CONVIERTE LEGALMENTE EN BOB DYLAN Un día como hoy en el año 1962, Robert Allen Zimmerman se convertía en Bob Dylan al firmar un contrato editorial con Witmark Music. La elección del nombre se debió, por un lado, a que todos sus conocidos lo llamaban "Bobby", como le pareció cursi y ya había demasiados cantantes llamados así decidió dejar simplemente "Bob"; por otra parte, se especula eligió Dylan para homenajear al poeta Dylan Thomas y que, en un principio, el apellido elegido fue "Dillon" por el personaje Matt Dillon de la serie "Gunsmoke". Ese mismo año, lanzó su primer disco "Bob Dylan" en el que solo dos canciones fueron compuestas por el músico "Talkin´ New York" y "Song to Woody".

Efemérides del día de la fecha: 2 de agosto

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: