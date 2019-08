GPS: Almacén Cultural (Alsina y 9 de Julio, Zárate). Bisellia Teatro Bar (Estrada 718, Campana). Fratello´s Bar (Sarmiento y Coletta, Campana). La Última Puerta (San Martín 276. Campana). Mauri´s Bar (Dorrego 745, Zárate). Microestadio de Garín (Perón 450, Garín). Polideportivo Luis Monti (Tapia de Cruz 1080, Escobar). Super Freak (Independencia y Brown, Zárate). Wakisiri (Bravo 523, Campana). 17 Unidos (Moreno y Sívori, Campana). VIERNES Bisellia: A las 21 Hernán Monje presenta su nuevo álbum con "Caminantes Fugitivos" como banda invitada. Luego de medianoche estará el ciclo "Virtudes" con artistas locales. Fratello´s: A las 21:30 sonarán "Tanito and the Hippies", Rosa García y "Guitarra para Victor Jara". La entrada estará $100. Microestadio de Garín: Habrá cierre de las vacaciones con show de Festicirco e inflables. El evento comienza a las 13 y la entrada es libre y gratuita. Después a las 19 estará la fiesta de reencuentro con PMK, DJ Pirata, Maxi Gen y El Kaio. Super Freak: Tocarán "La Corona del Bufón" y "Los Naturalmente". SÁBADO Bisellia: Desde las 21 habrá fiesta con música de los 80´s y 90´s. Habrá banda en vivo y DJ toda la noche. Club de las Casualidades: Artistas de varias disciplinas y sonará la banda "El Complejo del Cactus" con los hermanos Magnani y Mengu. Fratello´s: Habrá festival de punk rock con "The M.H.A.P.L.E.X", "El Último Strike" y "Alto Calibre". La Última Puerta: Estará la "Kiwi Fest" con exposición de fotos y pintura, lectura de textos y música. La entrada es libre y gratuita. Mauri´s Bar: Habrá noche de acústicos con "Tabla Rasa", "Nadie Tiene" y "Pozzo". Pachamama: A las 15 habrá taller de construcción de horno de barro y se presentarán los libros "Como salir del odio" y "Vagabundos, malhechores y canallas: comienzos del anarquismo individualista en Buenos Aires (1890 - 1897)". Desde las 18 sonarán "Locosmóticos", "Orgon" y "No Hay Opción". La entrada es un alimento no perecedero. Polideportivo Luis Monti: Se festejan 2 años de la creación del Hospital de Zoonosis de Escobar. Habrá actividades recreativas con animales, y actividades para grandes y niños. El evento lo conducirá Cristian Sancho y "Robertito" Funes. Wakisiri: Desde las 21 se presenta el dúo "Capiquí" junto a "Izar" (música latinoamericana). Entrada al sobre y barra a precio amigo. 17 Unidos: Se presenta Daniel Agostini y "Onda Sabanera". DOMINGO Almacén Cultural: A las 18:30 se proyectará "Custodia Compartida" de Xavier Legrand (2013). La película es parte del ciclo de cine debate organizado por Armando Borgeaud. Bisellia: A las 21 estará el evento "Amor, política y tangos". La Última Puerta: Habrá actividades toda la tarde.



Este viernes Hernán Monje presenta su nuevo álbum.



Agenda del Fin de Semana:

Viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de Agosto

