La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 02/ago/2019 Dany Bela presenta "Verdad Con/Secuencia"













Neurótico Es su tercer disco donde se confirma el rumbo junto a Walter Gómez y Martín Marchetti quienes formaron parte del cuarto disco de Los Garfios (ex banda del trío). "El estilo neurótico, está intacto, y lo más importante, hay una evolución musical dentro del rumbo literario característico de los Neuróticos", asegura la voz principal. Dany Bela, una vez más sale a escena con un trabajo que el propio artista define como "pseudo solista", porque "si bien comienza siendo una producción propia, cada canción cuenta con una amplia participación de amigos y músicos locales que le ponen su impronta y completan las ideas". Entre los músicos invitados: Diego Navarro (Vientos), Conde (Lash Out), Pato Feliu (Terribles), Ariel Giovagnoni (Bendice), Rene García (Bendice), Pablo Parapar (Monos Negros), Martin Gil (Terribles), Mariano Corominas (Bendice), Mariano Iglesias (Mos – Q), Fundy Pedernera (Acaraeperro), Guillermo Laino y en los coros: Guilli, Rumi, Puma. Desde sus comienzos Neurótico mantuvo una línea distinta a las producciones convencionales, siguiendo un estilo particular, y jugando siempre con los packaging que completaban los sentidos de cada disco. Así, llegaba "Dany Bela 0,5 mg", el primer proyecto musical solista, enmarcado en una caja de ansiolíticos, luego "Urgente", en formato de botiquín, era un auxilio a emociones y canciones que no podían hacerse esperar. "Verdad Con/Secuencia" arriba como tercer disco. Fue grabado entre Octubre de 2018 y Mayo de 2019. "La creatividad se convierte en un libro de autoayuda, satirizando y jugando con las soluciones milagrosas que estos proponen. Por el contrario, en sus letras, Neurótico, se hace cargo y le canta a la propia lucha, al desafío de enfrentar al peor enemigo "uno mismo", para vencerlo o transformarlo en la mejor versión del propio Yo". Neurótico retoma la columna vertebral compuesta por Walter Gómez y Martín "Keto" Marchetti, músicos que llevan casi 20 años tocando juntos y componiendo obras para casi una decena de discos. Verdad Consecuencia, confirma el rumbo que el mencionado trío ya había asumido en lo que, en su momento fue el cuarto disco de Los Garfios (ex banda del trío). Un disco y un momento que inevitablemente marcaría el destino compositivo de lo que continuó bajo el nombre Neurótico. "Es un disco solo de canciones, alegres y crudas, intimas y rebeldes pero sobre todo vivas. Una reminiscencia de todo lo que pasó en una banda de rock pero sobre todo lo que estamos viviendo... un disco que busca despertar ese sentimiento inquieto que descansa en nuestro interior", expresa Keto. Por su parte Gómez el otro integrante agrega "representa el corazón neurótico, tanto en las letras como en las melodías, el sonido, el arte y la composición nos refleja como banda". A diferencia de los dos anteriores, el grupo retoma los vicios del trabajo, dedicando tiempo a la producción, siendo meticuloso en la grabación y mezcla, y llevando el proyecto a su máximo desarrollo dentro de las posibilidades de la banda. Se vuelven a incluir temas sociales como "Amor Revolución", y temas que habían quedado pendientes en discos anteriores. "El estilo neurótico, está intacto, y lo más importante, hay una evolución musical dentro del rumbo literario característico de los Neuróticos", resume Bela. El disco se estará presentando antes de fin de año, y puede conseguirse en Einstein (Av. Mitre 933) o en www.neuroticorock.com

Pablito (Malditos Delenua y Monos Negros) y Fundy invitados de lujo para el nuevo disco de Neurotico.

