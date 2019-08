La Lactancia Materna es un trabajo en equipo

Los primeros 1000 días de vida son cruciales para el desarrollo humano y la leche materna está perfectamente diseñada para satisfacer las necesidades nutricionales e inmunológicas de cada niño. La lactancia materna es la manera natural y óptima de alimento que promueve el vínculo entre la madre y la niña o niño, además de ser ideal para un crecimiento y desarrollo saludables. Se trata de una costumbre universal que mejora la salud, el bienestar y las oportunidades de supervivencia de las mujeres, niños y niñas de todo el mundo, contribuyendo a disminuir la morbimortalidad infantil y materna. Impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF, del 1 al 7 de agosto se celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna, el movimiento social más extendido en defensa de esta práctica, que este año centra su campaña en que el amamantamiento requiere de aprendizaje, acompañamiento familiar, apoyo del entorno laboral y normas sociales equitativas que favorezcan el proceso. La mamá empoderada es aquella que está bien informada y bien formada, que tiene confianza en sí misma y se percibe capaz para tomar decisiones sobre aquellas cuestiones vitales con el objetivo de estar y sentirse bien a través de una maternidad feliz. La OMS recomienda la lactancia materna exclusiva durante seis meses, la introducción de alimentos apropiados para la edad y seguros a partir de entonces, y el mantenimiento de la lactancia materna hasta los 2 años o más. 10 PASOS HACIA UNA FELIZ LACTANCIA NATURAL - Informar a todas las embarazadas y sus familias de los beneficios que ofrece la lactancia natural y la forma de ponerla en práctica. - Facilitar el contacto "piel con piel" y ayudar a las madres a iniciar la lactancia cuanto antes posible tras el parto. - Ayudar a las madres a iniciar y mantener la lactancia y gestionar las dificultades habituales. - No dar a los recién nacidos más que la leche materna, sin ningún otro alimento o bebida, a no ser que estén médicamente indicados. - Facilitar la cohabitación de las madres y los niños durante las 24 horas del día. - Apoyar a las madres a reconocer y responder a las necesidades alimentarias de sus hijos. - Asesorar a las madres en cuanto al uso y los riesgos de las mamaderas, tetinas y chupetes. - Coordinar el trabajo de tal manera que los padres y sus hijos tengan acceso a servicios de atención y apoyo. - Cumplir en su totalidad con el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y las resoluciones de la Asamblea General que resulten pertinentes. Disponer de una política por escrito relativa a la lactancia natural que sistemáticamente se ponga en conocimiento de todo el personal de atención de la salud. Establecer sistemas de supervisión y gestión de datos permanente. - Garantizar que todo el personal de salud tenga el conocimiento, competencias y habilidades necesarios para apoyar lactancia natural. Asesoraron: Dra. Gisela Martinchuk (MN 95637), Médica Pediatra Neumonóloga del Hospital Italiano, coordinadora de la sección Neumonología Pediátrica de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria y secretaria del Comité Nacional de Neumología de Soc. Argentina de Pediatría y Dra. Natalia Raciopo Pediatra Neonatóloga del Hospital Italiano de Bs As.



La Lactancia Materna es un trabajo en equipo

