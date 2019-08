Al igual que en la temporada pasada, el Violeta se presentará en Mitre y Puccini ante La Gloria. En las primeras cuatro fechas disputará tres encuentros como local, porque también recibirá a Almagro y Gimnasia de Mendoza. Su primera salida será en la segunda jornada, cuando visite a San Martín de Tucumán. Ayer por la tarde, en el predio de Ezeiza de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), se realizó el sorteo del fixture de la Primera Nacional, nueva denominación que tendrá la segunda categoría, que por sexto campeonato consecutivo contará a Villa Dálmine entre sus protagonistas. Del evento participó el Presidente de AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, quien en la previa al sorteo manifestó: "Es un día muy especial en este lanzamiento de la apasionante Primera Nacional, torneo que involucra a muchísimas instituciones prestigiosas de nuestro fútbol. Los invito a todos a vivir este torneo apasionante, porque estoy seguro de que va a ser el mejor del fútbol argentino". Respecto a la pasada temporada, habrá once clubes nuevos en la divisional: San Martín de San Juan, Tigre, Belgrano y San Martín de Tucumán (descendidos de Superliga); Barracas Central, Atlanta, Estudiantes de Buenos Aires, Deportivo Riestra y All Boys (ascendidos de la B Metropolitana); Alvarado de Mar del Plata y Estudiantes de Río Cuarto (ascendidos del Federal A). En cambio, ya no estarán: Arsenal de Sarandí y Central Córdoba de Santiago del Estero (ascendieron a Superliga), Los Andes (descendió a la Primera B Metropolitana) y Olimpo de Bahía Blanca (bajó al Federal A). Así, los 32 equipos que competirán en esta campaña fueron divididos en dos zonas de 16. En la A quedaron: Platense, Belgrano de Córdoba), San Martín de San Juan, Mitre de Santiago del Estero, Nueva Chicago, Atlanta, Estudiantes de Buenos Aires, Ferro Carril Oeste, Barracas Central, Deportivo Morón, Temperley, Agropecuario de Carlos Casares, Estudiantes de Río Cuarto, Alvarado de Mar del Plata, Guillermo Brown de Puerto Madryn e Independiente Rivadavia de Mendoza. En tanto, en la B desembarcó Villa Dálmine, que compartirá zona con Tigre, Instituto de Córdoba, San Martín de Tucumán, All Boys, Defensores de Belgrano, Almagro, Quilmes, Deportivo Riestra, Chacarita, Brown de Adrogué, Sarmiento de Junín, Atlético Rafaela, Santamarina de Tandil, Gimnasia de Jujuy y Gimnasia de Mendoza. El debut del Violeta, al igual que en el campeonato 2018/19 será como local frente a Instituto de Córdoba (un año atrás fue victoria 3-0 con doblete de Ijiel Protti y un penal de Federico Jourdan). Y el cierre, tal como ocurrió la temporada pasada, será ante Santamarina de Tandil. Después del inicio en Mitre y Puccini frente a La Gloria, el conjunto dirigido por Lucas Bovaglio hará su primera salida: deberá viajar hasta Tucumán para jugar ante San Martín. El último enfrentamiento del equipo de nuestra ciudad con el Ciruja es aquel recordado 3-3 por la primera fase del Reducido de la temporada 2017/18 que terminó ganando el conjunto tucumano. Posteriormente, Villa Dálmine tendrá dos partidos consecutivos como local, por lo que tres de los primeros cuatro los jugará en Campana: Almagro será el rival de la tercera fecha, mientras que Gimnasia de Mendoza llegará en la cuarta. En cuanto a los viajes, si bien el Violeta tendrá una larga salida a Tucumán en la segunda fecha, la primera rueda no le demandará después mayor logística. De hecho, sus destinos más lejanos serán en la misma provincia de Buenos Aires: Junín (en la quinta fecha) y Tandil (en la 15ª). El resto de los encuentros los disputará en el área metropolitana, dado que, entre esos viajes a Junín y Tandil, visitará a Chacarita, Tigre, Quilmes y All Boys. FORMATO Cada zona jugará todos contra todos a dos ruedas, ida y vuelta y no habrá ninguna fecha "interzonal" de clásicos como se barajó en algún momento, por lo que serán 30 jornadas en total. Los ganadores de cada grupo disputarán una final para determinar al campeón de la temporada, que se quedará con el primer ascenso a la Superliga. El segundo ascenso se definirá mediante un Reducido al que clasificarán los equipos que terminen del 2º al 4º puesto de cada zona. Tras cruzarse en primera instancia, los tres vencedores se acoplarán con el perdedor de la final para conformar dos llaves de semifinales que determinarán a los finalistas por el segundo ascenso a la Superliga. Los descensos finalmente serán dos y no se definirán por promedios, un sistema que ya no corre en las divisionales de Ascenso. De esta manera, los dos equipos que perderán la categoría serán los que terminen en el último puesto de cada una de las dos zonas, sin importar su afiliación.

EL SORTEO SE REALIZÓ EN EL PREDIO DE AFA EN EZEIZA. EL FIXTURE VIOLETA Villa Dálmine integrará la Zona B de este campeonato de la Primera Nacional y tendrá el siguiente fixture en la primera rueda: Fecha 1: Local vs Instituto Fecha 2: Visitante vs San Martín (T) Fecha 3: Local vs Almagro Fecha 4: Local vs Gimnasia (M) Fecha 5: Visitante vs Sarmiento (J) Fecha 6: Local vs Dep. Riestra Fecha 7: Visitante vs Chacarita Fecha 8: Local vs Brown (A) Fecha 9: Visitante vs Tigre Fecha 10: Local vs Def. de Belgrano Fecha 11: Visitante vs Quilmes Fecha 12: Local vs Atl. Rafaela Fecha 13: Visitante vs All Boys Fecha 14: Local vs Gimnasia (J) Fecha 15: Visitante vs Santamarina En la segunda rueda, el fixture será el mismo, con la salvedad de que se invertirán las localías, por lo que el Violeta deberá hacer más kilómetros, dado que tendrá que viajar a Córdoba, Mendoza, Rafaela y Jujuy. MARCOS ARTURIA: "LOS RESULTADOS AYUDAN A LA CONFIANZA" El delantero marcó un doblete en el amistoso ante Tigre y evaluó positivamente los ensayos realizados por el Violeta hasta el momento: "Hemos ido avanzando partido tras partido". En el segundo encuentro del amistoso disputado el miércoles frente a Tigre en Pilar, Villa Dálmine se impuso 2-1 con un doblete de Marcos Arturia y de esa manera selló su segunda "doble victoria" consecutiva en estos ensayos previos al inicio del campeonato. Anteriormente, su víctima había sido Argentinos Juniors. Así, el Violeta estiró su invicto en esta pretemporada y aunque los resultados no son el objetivo de esta preparación, sirven para apuntalar al plantel y al trabajo que viene desarrollando bajo las órdenes de Lucas Bovaglio. "No miramos tanto los resultados, aunque estos resultados positivos que obtuvimos ayudan a la confianza y le sirven al grupo", asintió Arturia en declaraciones a FM Radio City Campana. "En estos amistosos nos fijamos principalmente en el funcionamiento del equipo y nuestra adaptación a la idea de juego que propone el técnico. Y creo que hemos ido avanzando partido tras partido. Hay cosas que hemos hecho muy bien y otras que podemos seguir mejorando. Siempre se puede mejorar. Tigre fue una buena medida: nos enfrentamos a un equipo de Primera División y estuvimos a la altura", agregó el delantero de 21 años, quien nació en San Martín (Mendoza) y llegó a Campana a préstamo desde Talleres de Córdoba. "Estamos encontrado de a poco el funcionamiento que busca el técnico y nos estamos adaptando a su idea de juego. Estas dos semanas que quedan nos van a servir para ponernos finos de cara al arranque del torneo. Y también para seguir conociéndonos entre todos, porque somos muchos nuevos en este plantel", agregó el atacante, quien aventuró: "Si llegamos finos a la primera fecha, vamos a arrancar bien". En cuanto a la conformación del plantel, Arturia señaló: "Hay mucha gente joven, pero tenemos todos el mismo objetivo y estamos todos con ese hambre de querer jugar, demostrar y pelear cosas importantes. Para muchos de nosotros será nuestra primera experiencia en la categoría y tenemos muchas ganas de competir. Se ha formado un gran grupo y creo que vamos a poder cumplir los objetivos que nos propongamos". #FútbolProfesional | ¡Este es el camino de Villa Dálmine para la Temporada 2019-2020 de la #PrimeraNacional! De la Fecha 16 a la 30, cambia la localía.



#VillaDálmine Quedó en la Zona B de la Primera Nacional y al igual que en la temporada pasada debutará ante Instituto de Córdoba como local. Luego, por la 2da fecha, visitará a San Martín de Tucumán. Después tendrá dos partidos seguidos como local con Almagro y Gimnasia (M).

Primera Nacional:

Villa Dálmine quedó en la Zona B y debutará como local frente a Instituto de Córdoba

