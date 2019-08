La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 02/ago/2019 Primera D:

Primera D:

Puerto Nuevo ya conoce su fixture para la temporada 2019/20







El Torneo Apertura comenzará el 7 de septiembre. El Auriazul debutará como visitante frente a Deportivo Paraguayo. Y su primer partido como local será ante Juventud Unida. Mientras, continúa con su preparación: le ganó un amistoso a Central Ballester y el sábado se medirá ante Villa Dálmine. Aunque la más pequeña de las divisionales de Ascenso de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) será la última en comenzar, ya tiene definido su cronograma: el último miércoles se realizó el sorteo y quedó establecido el fixture para esta temporada que se dividirá en Apertura y Clausura. El inicio del primer torneo será el 7 de septiembre y tendrá a Puerto Nuevo debutando como visitante frente a Deportivo Paraguayo. Luego, por la segunda fecha disputará su primer partido como local cuando reciba a Juventud Unida en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco. El Apertura tiene como fecha de finalización el 7 de diciembre, mientras que el Clausura, que mantendrá el fixture, aunque con las localías invertidas, se pondrá en marcha el 8 de febrero y concluirá el 2 de mayo. Esta temporada habrá dos ascensos a la Primera C. El primero será para el campeón de la temporada, que se determinará con un partido final entre los ganadores del Apertura y el Clausura. En caso que el vencedor de ambos torneos sea el mismo equipo, ascenderá de manera directa. El segundo ascenso será vía Reducido, que comenzará con los seis mejores equipos de la Tabla General que se conformará con la sumatoria de puntos de ambos torneos, exceptuando a los dos conjuntos que disputen la final. Luego de la primera instancia, a los tres que sigan en carrera se les sumará el perdedor de la final de la temporada para conformar las llaves de semifinales. Y en caso que el primer ascenso sea de manera directa (o sea: que un equipo gane Apertura y Clausura), el Reducido lo disputarán los conjuntos ubicados del 2º al 9º lugar de la Tabla General. En tanto, esta temporada ya no habrá Promedios en la divisional, por lo que la "desafiliación" será para el equipo que quede en el último puesto de la Tabla General de la temporada. AMISTOSO FRENTE A BALLESTER En el marco de la pretemporada que está llevando adelante Puerto Nuevo, el plantel conducido por Carlos Pereyra disputó el pasado miércoles un nuevo amistoso. En esta oportunidad se midió con Central Ballester en José León Suárez. Y el saldo fue positivo para el Auriazul: victoria 2-1 en el partido entre titulares y empate 0-0 en el segundo encuentro. En este ensayo, los titulares del conjunto de nuestra ciudad fueron Ignacio Díaz Peyrous; Nicolás Rodríguez, Lautaro Cuenos, Raúl Colombo, Ezequiel Ramón; Oscar Peñalba; Brian Fassone, Nicolás Colombano, Alejandro Viotti, Mariano Filiosi; y Nazareno Gómez. Luego ingresaron: Rodrigo Herrera (por Viotti) y Palacios (por Colombano). Los goles del Auriazul en este partido fueron convertidos por Filiosi y Palacios. Luego, en el segundo encuentro de la jornada, Puerto Nuevo alistó a Rodrigo Ponce De León; Selem Lojda, Areco, Alejandro González, Uriel Huarte; Braian Menéndez, Eliseo Aguirre, Kevin Redondo, Esteban Huarte; Enzo Moreno y Rodrigo Fleitas. Luego ingresaron: Matías Cerisola, Torres, Orlando, Agustín Monteleone y Nicolás López. SIN RESOLUCIÓN A pesar de los trascendidos y las gestiones realizadas por Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA), todavía no se han confirmado las versiones que indican que en la AFA se volverá atrás con la norma que indica que cualquier jugador que haya firmado contrato profesional en algún momento de su carrera no podrá participar de la Primera D. Por lo pronto, el arquero Rodrigo Ponce De León y el volante Oscar "Chicho" Peñalba (los dos jugadores de Puerto Nuevo afectados por la medida) siguen con el plantel Auriazul y fueron parte del amistoso disputado frente a Central Ballester. AHORA, VILLA DÁLMINE El próximo amistoso de Puerto Nuevo será mañana sábado a las 10 de la mañana frente a Villa Dálmine en el estadio de Mitre y Puccini. El encuentro será a puertas abiertas.

PEREYRA, DIALOGANDO CON SUS DIRIGIDOS EN EL ÚLTIMO AMISTOSO ANTE CENTRAL BALLESTER (FOTO: ENTRENADOS X DIOS).





