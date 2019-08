Botafogo no llegó a inscribir al delantero antes del cierre del libro de pases. Igualmente, el futuro de "Nico" no estaría en San Lorenzo. Por su parte, el mediocampista rescindió en Nacional de Uruguay y arriba a Parque Patricios. Cuando parecía que el campanense Nicolás Blandi tenía todo acordado para continuar su carrera en el fútbol brasileño, después de una negociación express con Botafogo, la operación finalmente se cayó porque la institución de Rio de Janeiro no alcanzó a presentar los contratos y acuerdos pertinentes antes del cierre del libro de pases en el vecino país (el plazo era hasta el miércoles a las 23.59). Mientras todo ello sucedía, el delantero seguía el duelo de San Lorenzo frente a Cerro Porteño de Paraguay desde el banco de suplentes. Y de allí no salió, a pesar que el Ciclón disputó la última media hora con la necesidad imperiosa de anotar un gol para evitar la eliminación de la Copa Libertadores de América que se terminó consumando con el 2-1 a favor del elenco guaraní. Así, todo indicaba que la operación de Blandi (préstamo por 400 mil dólares con opción de compra) estaba cerrada. Sin embargo, Botafogo no pudo completar los trámites a tiempo y el delantero campanense sigue siendo parte del plantel de San Lorenzo, aunque habrá que conocer por cuánto tiempo más. Es que tras la eliminación de la Copa, el entrenador Juan Antonio Pizzi ya explicó que iniciará una depuración del plantel y ese proceso la suerte de Blandi ya parece estar echada: el DT ha dado evidencias claras que "Nico" no es de sus preferidos y está muy relegado en su consideración. Por eso, no sería descabellado pensar que el centrodelantero que ha marcado 62 goles en 156 partidos en San Lorenzo y que fue capitán del plantel hasta la llegada de Pizzi busque continuar su carrera en otra institución. ARZURA SE VOLVIÓ EN GLOBO El campanense Joaquín Arzura (26 años) rescindió su contrato con Nacional de Uruguay, ayer superó la revisión médica que le propuso Hurácan y anoche aguardaba por ser presentado como nuevo refuerzo del Globo para el actual campeonato de la Superliga. El pase del mediocampista sigue perteneciendo a River Plate, que lo cede sin cargo y sin opción por un año al elenco de Parque Patricios. El jugador de nuestra ciudad comenzó su carrera en Villa Dálmine y luego pasó a las divisiones juveniles de Tigre, donde debutó en Primera y, con grandes rendimientos, llamó la atención de muchos equipos. Finalmente recaló en River Plate, donde no encontró su lugar ni continuidad bajo la conducción de Marcelo Gallardo. Por ello empezó su peregrinaje, siempre a préstamo: estuvo una temporada en Osasuna (Segunda División de España), un semestre en Almería (Segunda de España) y otro semestre en Nacional de Uruguay. Con su regreso al fútbol argentino, nuevamente serán cuatro los campanenses en la Superliga, dado que Blandi sigue (por ahora) en San Lorenzo, Leonardo Sigali se encuentra en Racing Club y Nazareno Solis es parte del plantel de Aldosivi de Mar del Plata. Quien no continúa en la máxima categoría es Juan Ignacio Mercier, que dejó Atlético Tucumán y se incorporó a su archirrival, San Martín de Tucumán, que competirá en la Primera B Nacional y será rival de Villa Dálmine en la Zona B. EN EL EXTERIOR Otros dos campanenses que juegan en Primera lo hacen en el exterior. El delantero Adrián Martínez se desempeña en Libertad de Paraguay, actual líder del campeonato guaraní: en tres fechas, el Guamarelo está perfecto y en su última presentación superó 1-0 a Sol de América con gol de Martínez, quien así cumplió con la "ley del ex". En tanto, en la Liga Profesional de Ecuador, Diego Dorregaray es parte de Técnico Universitario, que pelea por la permanencia en la máxima categoría. En su regreso a este país (ya había jugado en Guayaquil City) después de su paso por Defensores de Belgrano, "Fonito" convirtió dos goles: uno a Macará por Copa Ecuador y otro a Universidad Católica por la Liga Pro.

