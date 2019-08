La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 02/ago/2019 Básquet:

Desde las 21.30 recibe a Honor y Patria por la última fecha de la fase regular del Oficial de Primera División. Necesita ganar por más de 15 puntos para acceder a playoffs. Si lo hace por menos deberá esperar una derrota de Independiente. La fase regular del Torneo Oficial 2019 de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC) llega a su fin y entre las definiciones que restan, la más importante es conocer qué equipo jugará por la permanencia con Defensores Unidos de Zárate (ya condenado al último puesto). Son tres los conjuntos con riesgo de caer a ese lugar y el Campana Boat Club es el más complicado en ese sentido. Sin embargo, los dirigidos por Gustavo Godoy tienen una ventaja: aunque la posibilidad es compleja, dependen de sí mismos. Es que esta noche, desde las 21.30 horas, enfrentarán como locales a otro de los equipos involucrados en esta pelea, Honor y Patria de Capilla del Señor, sabiendo que si se imponen por más de 15 puntos de diferencia asegurarán su clasificación a playoffs y, así, su permanencia en el Nivel A de la ABZC. Luego de su triunfo sobre CADU del último lunes, el CBC tiene registro de 5 victorias y 12 derrotas en 17 presentaciones y suma 22 puntos. Uno menos que Honor y Patria e Independiente de Zárate (6-11; 23 puntos). Ante esta situación, los Celestes saben que si vencen a Honor y Patria lo igualarán en la tabla, pero para poder quedar mejor posicionados en el desempate entre ambos deberán ganar por más de 15 puntos, dado que, en la primera rueda, los de Capilla del Señor se impusieron 83-68. En caso que el Boat Club derrote hoy por menos de esa diferencia a Honor y Patria, deberá esperar entonces una caída de Independiente de Zárate frente a Defensores Unidos, partido que cerrará la fase regular el domingo a las 20 horas. Es que, con esa combinación, se daría un triple empate que clasificaría al CBC a playoffs. Esta recta final del certamen ha encontrado al CBC dando un plus, rescatando una gran victoria como visitante frente a Sportivo Pilar y logrando el triunfo necesario para seguir con vida frente a Defensores Unidos en Villa Fox. Y lo ha conseguido a pesar de que jugadores importantes como Guido Cadelli, Marcos Jelavich y Francisco Irisarri arrastran molestias físicas y han debido ausentarse en algunos juegos. En contrapartida, Godoy ha recuperado al base Lucas Palacios, al tiempo que ha contado con muy buenas actuaciones del alero Bruno Santini y el interno Gustavo Marafioti, claves para la victoria frente a CADU como visitante. Por su parte, Honor y Patria afrontó este Torneo Oficial con refuerzos importantes como Maximiliano Gutiérrez (ex Ciudad de Campana) y Federico Michelini. Sin embargo, no ha encontrado regularidad y hoy está peleando por no caer en zona roja. Concluida esta fase regular del certamen, los ocho primeros se cruzarán en series de Cuartos de Final para definir los cuatro equipos que participarán del Final Four, mientras que los conjuntos ubicados en 9º y 10º lugar se enfrentarán para determinar cuál desciende al Nivel B y cuál jugará una promoción ante el subcampeón de esa categoría. Actualmente, el Nivel B es liderado por Ingeniero Raver de Los Cardales (16 victorias y solo 2 derrotas), mientras que Deportivo Arenal de Ingeniero Maschwitz (13-6), Peñarol de Pilar (12-6) y Náutico San Pedro (12-6) son sus inmediatos perseguidores.

