AVANZÓ EL ROJO Independiente de Avellaneda se clasificó a los Cuartos de Final de la Copa Sudamericana tras eliminar a la Universidad Católica de Ecuador. Después de la victoria 1-0 lograda como local, el Rojo se presentó anoche en Quito y a pesar de la derrota 3-2 avanzó a la próxima instancia por haber convertido mayor cantidad de goles como visitante. Su rival en Cuartos de Final será Independiente del Valle, también de Ecuador. De ese mismo lado del cuadro, el otro cruce de Cuartos de Final será el duelo brasileño entre Corinthians y Fluminense. Las otras dos llaves la disputarán Atletico Mineiro vs La Equidad (Colombia) y Colón de Santa Fe vs Zulia de Venezuela. CUARTOS DEFINIDOS La Copa Libertadores de América ya tiene definidos a los ocho equipos que disputarán los Cuartos de Final. El último en avanzar a esta instancia fue Gremio de Porto Alegre, que volvió a superar a Libertad de Paraguay (2-0 en la ida como local y 3-0 en la revancha como visitante) y de esa manera garantizó un finalista brasileño, dado que cuatro conjuntos de ese país están del mismo lado del cuadro. En el elenco paraguayo fue titular el delantero campanense Adrián Martínez, quien se despidió del certamen con seis goles en su cuenta personal: cuatro en la fase previa y dos en la fase de grupos. Las series de Cuartos de Final quedaron conformadas de la siguiente manera: River Plate vs Cerro Porteño, Boca Juniors vs Liga de Quito, Palmeiras vs Gremio y Flamengo vs Inter de Porto Alegre. SUPERLIGA: FECHA 2 Esta noche comenzará la segunda fecha del campeonato 2019/20 de la Superliga con el partido que disputarán Huracán y Colón desde las 21.00 en Parque Patricios. El Globo, que sumó al campanense Joaquín Arzura, igualó en su debut 0-0 como visitante frente a Boca Juniors. En tanto, el Sabalero cayó 1-0 como local frente a Patronato de Paraná. La programación de esta segunda fecha continuará mañana sábado con cuatro encuentros: Aldosivi vs Argentinos Juniors (13.15), Rosario Central vs Talleres (15-30), Central Córdoba (SdE) vs Atlético Tucumán (17.45) y Vélez Sarsfield vs Racing Club (20.00). En tanto, el domingo habrá cinco partidos: Unión vs Defensa y Justicia (11.00), Gimnasia (LP) vs San Lorenzo (13.15), Banfield vs Estudiantes (15.30), River Plate vs Lanús (17.45) y Patronato vs Boca Juniors (20.00). Mientras que el lunes se cerrará la programación con Godoy Cruz vs Arsenal (19.00) e Independiente vs Newells (21.10). UN REFUERZO MILLONARIO Finalmente, el defensor Paulo Díaz se convirtió en el primer refuerzo de River Plate en este mercado de pases. El chileno, de último paso por el Al-Ahli de Arabia Saudita, fue un pedido expreso de Marcelo Gallardo y firmó contrato por tres temporadas con el Millonario luego de un acuerdo que se cerró en 4 millones de dólares por el 70% del pase del jugador. PAVÓN, CASI AFUERA Después de no dilatarse su transferencia a Los Angeles Galaxy de Estados Unidos, el extremo Cristian Pavón estaría muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Girondins de Francia. La operación se haría a préstamo por 2 millones de euros por dos temporadas y con una elevada opción de compra (la actual cláusula de salida del atacante es de 50 millones de dólares). PRIMERA C La segunda fecha de la divisional comenzará hoy con tres encuentros: San Martín de Burzaco vs Ituzaingo, Deportivo Laferrere vs Sportivo Italiano y Dock Sud vs Lamadrid. Todos los partidos comenzarán a las 15.30 horas.

