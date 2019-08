La UOCRA volvió a manifestarse por la falta de trabajo

Advirtió que, si el Municipio no da respuestas por la construcción de la termoeléctrica "Manuel Belgrano II", realizará otra protesta en vísperas de las PASO. La situación del sector de la construcción no mejora y otra vez sus trabajadores salieron en masa a manifestarse por el centro de la ciudad. Su principal reclamo sigue siendo la reactivación del proyecto de montaje de la termoeléctrica "Manuel Belgrano II", anunciado y adjudicado por el gobierno nacional, aunque paralizado desde que Cambiemos asumió el poder. Oscar Villarreal, titular de la UOCRA Seccional Campana, encabezó la marcha de los obreros desde la sede gremial de calle Alem hasta el Palacio Municipal. Luego circunvalaron la plaza hasta las escalinatas de la avenida Rocca, donde el líder sindical se refirió a la crisis laboral y responsabilizó al intendente Sebastián Abella por la falta de certezas respecto a la obra de la termoeléctrica. "Al menos tiene que dignarse a darnos una reunión y una respuesta", expresó Villarreal minutos después, en contacto con los medios de prensa locales. Atrás suyo, unos obreros sostenían un cartel con la imagen de un artículo periodístico del año 2016 en el que Abella aseguraba que la termoeléctrica se iba a realizar en Campana. "No lo dijimos nosotros", señaló al respecto Villarreal. También recordó una comitiva que integró junto a Abella y concejales un año más tarde, mediante la que lograron entrevistarse con funcionarios cercanos al por entonces ministro de Energía, Juan José Aranguren. Y rememoró un encuentro que tuvo con el jefe comunal hace algunos meses, donde apareció como alternativa el proyecto previsto para los terrenos de la Compañía General de Fósforos en el Tajiber, trabado en el Concejo Deliberante. Pero lamentó que nada de esas iniciativas haya prosperado. "(Abella) se pasea por muchos barrios hablando de calidad de vida: quiero decirle que si un trabajador, una familia no tiene ingreso salarial, con el tiempo no tiene para darle de comer a su familia, no tiene para bancarle la educación a sus hijos, seguramente si tiene una emergencia no tiene para el ibuprofeno. Y eso no es calidad de vida", expresó Villarreal. La marcha de este viernes se dio ocho días después de la entrega de un petitorio de la UOCRA a diversas autoridades municipales. Sin embargo, el único que terminó recibiéndolo en mano fue el presidente del HCD, Osvaldo Fraticelli: ni Abella ni los demás 19 concejales se encontraban esa mañana en el Palacio Municipal. Por eso, ayer Villarreal embistió duro contra el jefe comunal. "No le cuesta nada dejar de lado la campaña y atendernos 10 minutos", sostuvo. "No es el interés de un gremio, sino de muchísimos ciudadanos de Campana", remarcó. Y advirtió que la paciencia de la UOCRA tiene un límite. "Esperamos que entre el lunes y martes nos den una respuesta. Queremos colaborar con la sociedad en su conjunto y no queremos en una semana importante tener que andar manifestándonos. Pero le queremos decir a los señores que tienen la responsabilidad y que algunos de ellos van por la relección, que los trabajadores no pueden esperar los tiempos de la política", expresó Villarreal. FIN DE OBRA Consultado por La Auténtica Defensa sobre el panorama en la refinería de Pan American Energy, el jefe de la UOCRA Campana adelantó que a fines de agosto habrá nuevas desvinculaciones. Se trata de obreros afectados al plan de ampliación que se desarrolla desde hace varios años en la planta de Campana y que se encuentra ingresando a su última etapa. "El final del mes ocho va a traer una realidad triste para los compañeros, que en el mes 10 se va a seguir ampliando", aseveró Villarreal. Al mismo tiempo, apuntó contra la dirigencia empresaria: dijo que con el dinero que no destinan a esas inversiones "seguramente van a ir a la ventanilla financiera y ahí la van a seguir juntando, y en esa especulación los únicos que pierden son los trabajadores". APOYO POLÍTICO Hubo políticos locales que apoyaron el reclamo de los obreros de la construcción: los candidatos del Frente de Todos Rubén Romano, Oscar Trujillo, Marco Colella y Paola Garello. "Hay que visibilizar la realidad de Campana. Siempre se dijo que la ciudad era una isla en la que no faltaba el trabajo, pero cada vez más son los reclamos", expresó Romano. Señaló además que su bloque solicitó una reunión plenaria en el HCD para tratar el tema. "Hemos visto trabajar a un gobierno peronista como el de Jorge Varela y Stella Giroldi y no pasaba esto. Y hoy vemos otros gobiernos peronistas como el de San Martín, Escobar y la misma Zárate, en donde los intendentes se ponen a trabajar junto a los trabajadores para que la situación no llegue a ser la que se vive en Campana", dijo.

La UOCRA volvió a manifestarse por la falta de trabajo

Los obreros de UOCRA marcharon desde la sede gremial de calle Alem hasta el Palacio Municipal.

