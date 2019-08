Se trata de Federico Schneider, quien cumplía una condena de 7 años en la UP 41. Fue encontrado culpable de robos calificados en nuestra ciudad. Intervino la DDI Zárate Campana. Su sentencia fue dictada en al año 2014 y debería finalizarla en enero del año 2022. Pero a raíz de no haber regresado de un beneficio de salida transitoria, el 14 de julio de 2019, se ordenó a nivel nacional su captura inmediata. Se trata de Federico Schneider (23) quien fue encontrado culpable de robos calificados realizados en nuestra ciudad y cumplía condena en la Unidad Penitenciaria 41 de Ruta 6. Según explicaron fuentes policiales, en el procedimiento se tuvo en cuenta la peligrosidad del reo, fue sorpresivo y con total rapidez, no dando lugar a que ofreciera algún tipo de resistencia. Del mismo participaron personal de la Comisaría San José, dependiente de la Jefatura de Policía Dptal. Colón, con la colaboración de la División Homicidios dependiente de la Dirección Investigaciones y de la Dirección de Análisis e Investigaciones dependiente del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y personal de Direcciones Departamentales de Investigaciones (DDI) Zárate Campana.

Detienen en Entre Ríos a un prófugo de la UP41 de Campana

