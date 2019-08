Fue entre una motocicleta y un Chevrolet. Intervienen SAME y Policía Local. El choque de todos los días entre un auto y una moto se registró anoche en la intersección de las calles Moreno y Del Pino. Producto del impacto, el motociclista que viajaba en la Yamaha XTZ debió ser trasladado al Hospital Municipal San José por el SAME. En tanto, nadie dentro del Chevrolet Aveo involucrado habría recibido heridas. Del operativo de emergencia participó además un móvil de la Policía Local.

EL CONDUCTOR DE LA MOTO DEBIÓ SER TRASLADADO POR EL SAME AL HOSPITAL

#Dato Choque de auto y moto. Un Chevrolet Aveo circulaba por Andrés Del Pino y una Yamaha XTZ por Moreno, el hombre de 25 años y la mujer de 39 con politraumatismos fueron trasladados al hospital por ??SAME 1 y 3 a cargo de la Dra. Noguero. PL ?? a cargo de Of. Adrián Rodríguez pic.twitter.com/tgXK554pa6 — Daniel Trila (@dantrila) August 3, 2019

Choque en Moreno y Del Pino

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: