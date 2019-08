Los Pioneros: más de 12 horas sin luz

El corte se inició a las 9 de la mañana de ayer, y a las 21 todavía no se había repuesto el servicio. "No tenemos ninguna respuesta de EDEN, y nos estamos quedando sin agua. Yo me vine al centro para cargar el celular y no quedar incomunicada", señaló Carolina López.

"Salí del barrio a las 20 y ya era una boca de lobo. Oscuridad total. Para colmo, los perros se ponen más nerviosos y te salen a morder" comentó Carolina López, del barrio Los Pioneros, quien llamó a nuestra redacción para darle visibilidad al corte de luz que se inició ayer a las 9 de la mañana.

"No tenemos ninguna respuesta de EDEN, y nos estamos quedando sin agua. Yo me vine al centro para cargar el celular y no quedar incomunicada", agregó la vecina de Interno 1, entre Echeverría y Begue. "Programados o no, el barrio sufre cortes muy seguido. Hoy hace 12 horas que estamos sin luz y no es la primera vez. Los vecinos nos cansamos de reclamar… nosotros dependemos sí o sí de la luz porque estamos alejados de todo. Tanto tiempo sin luz, implica quedarse sin carga en los teléfonos, la comida en la heladera se empieza a echar a perder y, aparte, la inseguridad. No sé cómo explicarlo, pero cuando llegue al barrio voy a pedir que me vengan a buscar hasta la colectora: me da miedo entrar sola".