Efemérides del día de la fecha: 3 de agosto

DÍA DEL PESCADOR DEPORTIVO En este día se conmemora la fundación del Club de Pescadores de Buenos Aires, el primer club de pesca deportiva del país, en el año 1903. El deterioro del "muelle de los franceses", ubicado a la altura de la actual calle Ayacucho, había causado que muchos pescadores dejaran de pescar allí; sin embargo, un grupo seguiría concurriendo al lugar y con la autorización de las autoridades nacionales lograría restaurarlo; es así como deciden fundar el Club e impulsar la pesca deportiva. ATLANTA 1996: LA SELECCIÓN GANA LA MEDALLA DE PLATA Se cumplía el centenario de los Juegos Olímpicos Modernos cuando con polémica el Comité Olímpico eligió a Atlanta, Estados Unidos, como la sede de los mismos. Dirigida por Daniel Passarella, la Sub-23 entró en territorio estadounidense con un solo objetivo: ganar la primera medalla de oro. Conformada por importantes figuras como Matías Almeyda, Ariel Ortega, Hernán Crespo, Claudio López, Javier Zanetti, Marcelo Gallardo y Néstor Sensini, la selección sudamericana era una candidata al oro olímpico. Aprovechando que a partir de estos Juegos se permitía incorporar 3 jugadores mayores a cada plantel, Passarella suma al equipo a Roberto Sensini, José Chamot y Diego Simeone. Perteneciente al Grupo A, la Argentina debería enfrentarse a Portugal, Estados Unidos y Túnez. Su debut fue el 20 de julio contra los norteamericanos en el estadio Legion Field de Birmingham, Alabama; partido que terminó con la victoria argentina 3 a 1 con goles de Crespo, López y Simeone. Los siguientes partidos frente a los europeos y los africanos finalizan en empate con goles del "burrito" Ortega. En cuartos la albiceleste aplastó a España 4 a 0 con 2 goles de Crespo, 1 de "el piojo" López y uno en contra. Con dos goles de Crespo la selección llega a la ansiada final contra Nigeria. Tras el pitido del silbato, la Argentina se volvía a enfrentar contra Nigeria después de haberle ganado 2 a 1 en el Mundial 1994; el marcador se abrió con un cabezazo de López a los 3 minutos del primer tiempo, sin embargo, a los 27 minutos Babayaro lo empata cerrando la primera mitad en empate. Finalizado el descanso, los jugadores argentinos retornan a la cancha determinados a ganar a toda costa, cosa que se evidencia cuando, a los 5 minutos, se sanciona penal y Crespo fusila al arquero con un pelotazo inalcanzable; sin quedarse atrás, Amokachi decreta el empate a los 74 minutos. La tensión y los nervios se podían palpar en un partido que parecía estirarse al alargue, no obstante, la mala decisión de confiar en el offside dejó el camino libre para que Amunike sentenciara el 3 a 2 final y le arrebatara el oro a la Argentina. GUNS N´ ROSES TERMINA DE FILMAR EL VIDEOCLIP DE "WELCOME TO THE JUNGLE" Un día como hoy en el año 1987, Guns N´ Roses terminaba la grabación de "Welcome to the Jungle" en el hotel Park Plaza de Hollywood. El director del video, Nigel Dick, decidió inclinarse por un video simple utilizando las calles de Los Angeles y el club nocturno Whiskey a Go Go; en un comienzo MTV rechazó la canción pero como le debía un favor al jefe de la discográfica de la banda aceptó emitirlo después de la medianoche; sorpresivamente la canción gustó tanto a los televidentes que pasó a ser una de las más pedidas.

Efemérides del día de la fecha: 3 de agosto

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: