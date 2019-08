Berta Chudnobsky

Se terminan las vacaciones. Algunos durmieron, otros pasearon… y con más tiempo disponible en casa se cocinaron cosas ricas. Para volver a la actividad con todas las pilas, aquí les propongo unos buenos alfajores de despedida. Este martes es el Día de la Independencia de Bolivia, así que no está demás saludarlos si tienen amigos del país hermano. Desde aquí, les mando un beso de abuela. INGREDIENTES - 200 gr de harina - 300 gr de maicena - 200 gr de azúcar - 200 gr de manteca - 3 yemas - 2 cucharaditas de polvo de hornear - 1 cucharadita de esencia de vainilla - Ralladura de cáscara de limón - Dulce de leche - Grana / Coco rallado PREPARACIÓN Tamizar la harina con la maicena y el polvo de hornear. Batir en un bol la manteca con el azúcar hasta que esté cremosa y clarita. Agregar de una por vez las yemas a la harina. Incorporar la vainilla y la ralladura de limón, mezclar y unir los ingredientes formando una pasta es una masa tierna se maneja con las puntas de los dedos para integrar la manteca fría (no es masa de Pizza) y dejar descansar unos minutos. Espolvorear harina en la mesada seca y limpia. Separar la masa en 3 partes y con un palo de amasar estirarla no muy fina. Cortar con corta pastas o algún cortante de galletitas redondo o con la tapa de la pava de 1 cm de alto. Prender el horno para que tome temperatura media. Enmantecar y enharinar fuentes para el horno, colocar las tapas no muy juntas y cocinar a horno moderado de 10 a 15" hasta terminar con todas. Esperar que estén tibias y retirar con cuidado. Unirlas con dulce de leche y hacerlas rodar sobre grana o coco rallado. Berta Chudnobsky / berta@tizaymouse.com

La cocina de la abuela Berta:

Alfajores de maicena

Por Berta Chudnobsky

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: