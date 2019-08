P U B L I C



Pianista, director, compositor. 15 de junio de 1916 - 19 de agosto 2016. Nació en Buenos Aires, en las cercanías del Mercado de Abasto, desde los 6 años estudió piano y música, como tantos pibes que luego hicieron su trayectoria en el tango, ganó el primer dinero con los pantalones cortos en el cine, ilustrando musicalmente las películas mudas. Ya transitando el comienzo de la adolescencia recaló en un cafetín, El Gato Negro, de Corrientes y Leandro Alem, más tarde ingresó en la orquesta de Juan Puey, y fue el organista de la iglesia San Antonio de Villa Devoto, a los 18 años ingresa a Radio Belgrano, más tarde transitó Excelsior, Prieto y Stentor como solista e integrando los conjuntos acompañantes de los cantores. A los veinte años su primer golpe de suerte lo escuchó Roberto Firpo que tenía el cuarteto de la Guardia Vieja y al mismo tiempo, la orquesta y fue contratado, en el cuarteto al piano lo tocaba el maestro y en la orquesta Horacio. Fue en esta época que realizó su primer arreglo a pedido de Miguel Caló, el tango de Francisco Canaro, "Los Indios", luego integró un trío en Radio El Mundo desde el órgano junto a Carlos García (piano) y Bernardo Stalmann (violín). Integró la orquesta de Alberto Cima y en una oportunidad un músico de jazz holandés lo escuchó TOCAR SU TEMA "Choro en Fa" y lo presentó a fines de 1942, a la grabadora Simar allí graba su primer disco. Su primer orquesta la tuvo en 1944, al respecto confesó la idea de formarla está integrada de alguna manera a la composición, empecé a componer porque quería hacer un tango de una manera determinada, no con la idea de ser compositor, sino con la de tocar tangos como a mí me gustaba interpretar, tangos a mi manera, la única forma era teniendo mi propio conjunto, entonces la armé, hay gente que le gusta ser director de orquesta, pero a mí me interesó ni vocación pianística, sin ninguna intención de crear nada. Un crítico musical francés, escribió en Le Monde de Paris "Las orquestas dirigidas por Salgán de los años 1944 a 1957 amplían la forma tradicional de tango, profundizan el sentido rítmico y le agregan un toque negro, crean un nuevo tipo de tanguismo profundamente arraigado a su música, pero receptivo a Bartok, Ravel, el jazz y la música brasileña. Muchos de los componentes de sus formaciones han sido músicos trascendentes: Marcos Madrigal, Roberto Di Filippo, Ismael Spitalnik, Toto D´Amario, Ernesto Baffa, Leopoldo Federico (bandonenistas), Ramón Coronel, Holgado Barrios, Victor Felice, Carmelo Cavalaro (violines), Hanlet Greco (contrabajo), también grandes cantores Edmundo Rivero, Carlos Bermúdez, Oscar Serpa, Héctor Insua, Jorge Durán y el ignoto Lucio Tabarez, en la primer época y luego, Ángel Díaz, Horacio Deval y Roberto Goyeneche. Aquella primera estaba formada por cuatro bandoneones, cuatro violines, viola, contrabajo y piano, más la voz del cantor. El director artístico de Radio El Mundo le dijo a Salgán que la orquesta era rara y el cantor imposible, y tenía razón ambos se habían adelantado en el tiempo. Salgán era un músico para músicos y la voz de Rivero parecía salir de las entrañas de la tierra. Pero los locales tangueros lo fueron aceptando de a poco es cierto el conjunto se presienta en El Germinal, El Nacional, El Marzotto Tango Bar, El Nevelty y muchos otros. En esa primera etapa hasta 1950 no llegó al disco, algunos temas de su repertorio eran "Ojos Negros", "Shusheta", "El Mame", "Racing Club", "Sueño Azul", "Trenzas", "Sus ojos se cerraron" "La Uruguayita Lucía", "Margarita Gauthier", "Rosicler" "Sueño Querido". La aventura de tener mucha repercusión popular, no obstante su aparición más allá de algunos éxitos instrumentales y la presencia de Rivero. Salgán se dedicó a la composición y a la enseñanza y en 1950 retornó al frente de un nuevo conjunto ocurrió en Radio Belgrano y tuvo buena recepción. En el año 1957 se suceden las actuaciones giras numerosas presentaciones públicas y por fin los discos, el primero con dos instrumentales, La Clavada y Recuerdo aparte de los vocalistas, Ángel Díaz, Horacio Debal y Goyeneche. Cave agregar a Hector Ortiz y Mario D´Elia para unos programas en Radio Splendid, Salgan observó antes que otros que el esplendor del tango empezaba a decaer, los locales habían reducido sus presupuestos y los conjuntos a disminuir sus componentes fue drástico y terminó para siempre como conductor de sus propios conjuntos, los premios económicos lo llevaron a trabajar como pianista en la confitería New Inn donde se encuentra con Ciriaco Ortiz y forman un dúo. Los dueños de aquel lugar inauguraron Jamaica, en Paraguay y San Martín, allí se conoce con el guitarrista Ubaldo De Lio, el nuevo rubro ensambló a la perfección, logrando un gran éxito las actuaciones se multiplicaron y grabaron disco. El azar le dio una mano, estaban trabajando en el restaurante del Automóvil Club, allí también se presentó otro dúo, el de Francini con el contrabajista Rafael Ferro un amigo en común les propone unirse se prueban de sorpresa y el público los animó a seguir pero faltaba un instrumento más: el bandoneón ya decididos a formar un quinteto van en busca de un instrumentista, en la confitería Richmond era habitual la presencia de Pedro Laurenz que iba a escucharlos, no tenían orquesta, lo invitaron a tomar un café y allí le propusieron unirse a ellos, así nació El Quinteto Real" que debutó a comienzos de 1960 en Radio El Mundo con el padrinazgo de Aníbal Troilo y presentados por Antonio Carrizo. Al año siguiente Quicho Díaz reemplaza a Rafael Ferro, giras permanentes, varios viajes a Japón y Europa y el ansiado éxito que duró 10 años siguió presentándose con De Lio en forma paralela acompañados al piano por Carlos García con agregado del folklorista Adolfo Avalos. Años más tarde a pedido de un sello japonés armó nuevamente El Quinteto Real estaba compuesto por: Salgán, De Lio, Leopoldo Federico, luego reemplazado por Néstor Marconi, Antonio Agri y Omar Murtach. Sus temas más importantes: Don Agustín Bardi (1947) Entre Tango y Tango (1953), Grillito, La Llamó Silvando, Cortada de San Ignacio (milonga) A Fuego Lento, su título de mayor repercusión popular, los valses, A una mujer y En tu corazón, Motivo de Vals, cuando lo escuchó Carlos Bahr dijo "Allí hay un motivo de Vals" finalmente le puso letra. Como final un brevísimo perfil de su personalidad en su trato habitual es cordial y sencillo y maneja hábilmente un luminoso sentido de humor que le ha granjeado simpatías de amigos y público. Ocurrente en sus bromas sobrio y medido. Mantiene con los demás un límite tan preciso como amable y respetuoso. Extraído del libro Horacio Salgán la supervivencia de un artista en el tiempo. Ed. Corregidor 1992.



Rincón del Tango:

Hoy, Horacio Salgan

Por Raúl Berra

