El concejal del interbloque PJ-Frente de TODOS Marco Colella, se refirió a la polémica desatada por la colocación de banderines con la leyenda "Romano 2019" sobre la Avenida Rocca. "El nerviosismo existente en Cambiemos los lleva a cometer los errores que ellos mismos nos critican" afirmó el edil. "La Ordenanza 5854 debe regir tanto para Sebastián Abella como para Rubén Romano, hoy el candidato que mas mide en las encuestas a nivel local" indicó Colella y continúo diciendo "el articulo 4 de la norma citada por Cambiemos expresa que ´los pasacalles sólo podrán instalarse en las ochavas y uno por vez, no pudiendo exceder de seis metros de largo ni impedir, entorpecer o dificultar la circulación vehicular y/o peatonal, ni la buena visualización de los conductores". Del mismo modo la ordenanza indica que "la instalación de los pasacalles no podrá afectar ni utilizar las columnas, postes o cualquier instalación vinculada con el alumbrado público, ni la toma de imágenes por las cámaras del C.I.Mo.P.U". "Es una pena que el intendente utilice empleados públicos y a funcionarios foráneos, que dan la orden de retirar los banderines y ni siquiera me reconocen como Concejal y candidato cuando le dije mi nombre; para retirar nuestra propaganda de campaña en lugar de salir a solucionar los problemas de los vecinos" sostuvo el concejal y concluyó diciendo "si Sebastián Abella esta tan nervioso a una semana de las PASO no quiero ni imaginar lo que va a ser el 12 de Agosto con los números de las urnas".



Marco Colella: "Abella ve la paja en el ojo ajeno y no la viga que está en el suyo"

