La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 03/ago/2019 Los Judiciales no retomarán las actividades el lunes







También evalúan parar el resto de la semana. Reclaman una convocatoria de parte del Ejecutivo provincial. Luego de la feria de invierno, los judiciales bonaerenses no retomarán las tareas el lunes próximo, y el paro podría extenderse en la semana si no reciben una convocatoria salarial por parte del gobierno de María Eugenia Vidal. La Asociación Judicial Bonaerense (AJB), reclama la recuperación de los 15,6 puntos perdidos en 2018 más una propuesta para este año que incluya una cláusula ‘gatillo’; además de la incorporación de personal para cubrir los cargos vacantes en los organigramas (lo que genera sobrecarga administrativa y ralentiza el acceso a la Justicia); y la puesta en funcionamiento de decenas de organismos creados por ley. Vale recordar que, ante la ausencia de acuerdo en el único encuentro paritario que se llevó a cabo este año, el Ejecutivo provincial decretó para el sector una suba que al momento llegó al 13% sobre los sueldos de diciembre de 2018, a cuenta de futuros aumentos.

