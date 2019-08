La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 03/ago/2019 Para Contreras, Colella "es un total oportunista"







"Hoy propone obras para Los Pioneros, cuando en la gestión anterior no tuvieron en cuenta a los vecinos del barrio ni el crecimiento del lugar", manifestó el candidato a concejal por Juntos por el Cambio. "Ahora Colella pide cloacas para Los Pioneros cuando la ex intendenta que lo acompaña en la lista, no puso ni un metro cuadro de asfalto", cuestionó el candidato a concejal por Juntos por el Cambio y actual subsecretario de Desarrollo Social y Hábitat, Javier Contreras. Además, lo calificó como "oportunista" dado que "dos semanas antes de las elecciones viene a pedir y prometer descaradamente cosas que sus compañeros de lista no hicieron durante 20 años. Que les pregunte a ellos porqué dejaron tanta desidia". "Pareciera que Colella, que es vecino de Los Pioneros, no transita demasiado lo transita mucho porque no se dio cuenta todo lo que cambio y se transformó el barrio en tan solo tres años y medio de gestión", aseveró Con-treras". Y sumó: "Ninguno de los integrantes de los equipos técnicos de los cuales ellos hablan, planificaron políticas públicas ni obras estructurales para el bienestar de los vecinos ni para el crecimiento del barrio". No obstante, el aspirante a legislador destacó las numerosas obras que se hicieron en el barrio a fin de mejorar la calidad de vida de todos los vecinos que incluyeron también la pavimentación con hormigón de más de 20 cuadras, la construcción de un nuevo jardín de infantes, la instalación de 74 nuevas luminarias, y la llegada del servicio de cable, internet y telefonía, entre otras. También celebró que se sumarán más proyectos que permitirán seguir mejorando la calidad de vida de todos los vecinos: "Muy pronto Los Pioneros va a estar integrado con la ciudad mediante un servicio especial de transporte público". "Es muy grato ver cómo cambió el barrio, y que en menos de cuatro años de gestión, logramos que los vecinos se vuelvan a sentir parte de Campana y que puedan disfrutar de todos los servicios que se merecen olvidándose de la desidia que dejaron los kirchneristas", completó Contreras.

