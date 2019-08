Aseguran que Honda se queda en la Argentina

Frente a noticias aparecidas en diferentes medios afirmando lo contrario, fuentes seguras confirmaron que no existe ninguna intención de dejar de producir en Campana. "De hecho, este año se lanzó un nuevo modelo de scooter y la empresa recuperó el liderazgo en el segmento local", comentaron desde la empresa. La alarma la encendieron los portales Infocielo e iProfesional, y algunos medios electrónicos locales se hicieron eco de esas publicaciones. Ayer se filtró la información de que Honda Argentina "habría decidido" finalizar sus operaciones industriales en la Argentina, y que desde el gobierno nacional presionaron para que el anuncio se realice luego de las elecciones. En ese contexto, también se recordaba que en 2016 la situación ya era compleja, por eso habían cerrado la planta de Florencio Varela donde fabricaban motos y trasladaron la producción a Campana. Sin embargo, desde la empresa radicada sobre Ruta 6 desde 2001, aseguraron a La Auténtica Defensa que si bien se continua trabajando por debajo de su capacidad instalada y mantiene desde enero un esquema de suspensiones acordado con sus trabajadores, no está en los planes de Honda dejar de producir en la Argentina. "De hecho, este año se lanzó un nuevo modelo de scooter y la marca recuperó el liderazgo en el segmento local", comentaron. La moto en cuestión, es una nueva versión de su icónica scooter PCX 150, presentada en junio pasado, que incorpora tecnología y mejoras en el equipamiento, respecto a modelos anteriores. Por ejemplo, el tablero es completamente digital con pantalla LCD, faros con tecnología LED y luz de conducción diurna. Posee Smart Key, con sistema presencial y mantiene el toma de 12 volts. También, cuenta con el sistema "Idling Stop" de Honda: cuando el scooter arranca con el motor frío la centralita no apaga el motor en las paradas y lo mantiene a ralentí.

Honda presentó en junio pasado una nueva versión del scooter PCX 150. Mantiene el esquema de suspensiones, pero no se va del país.



Aseguran que Honda se queda en la Argentina

