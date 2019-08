El tercer curso propuesto «La palabra en análisis. Transferencia y repetición», se dicta los 2º y 4º sábados de cada mes a partir de las 11 hs hasta las 12.30 hs. Los encuentros se realizan los segundos y cuartos sábados de cada mes a partir de las 11 hs en Sívori 916 (Centro Cultural La Rosa), siendo 3 cursos arancelados los iniciados este año. TRAZOS es una organización sin fines de lucro con quince años de trayectoria que tiene como objetivo el estudio y difusión del psicoanálisis. Los participantes que conforman la Comisión Organizadora de TRAZOS son Alejandra Cabezas, Julieta Lohrengel, Rina Magrini, María Angelina Ricasoli, Natalia Rotondo, Carina Scaramozzino, Gabriela Toledo y Jorge Wenzel. Acerca del Curso: "Un ámbito propicio". "Se puede esperar del psicoanálisis sólo aquello que se le ha dado". ¿Qué nos enseña el saber referencial del psicoanálisis? ¿Qué nos enseña su práctica y su clínica llamada de la singularidad? ¿Cómo favorecer la difusión y la expansión del psicoanálisis? Estas tres preguntas, se corresponden con tres campos: episteme, clínica y política, campos que al tratarse de psicoanálisis, operan articulados entre sí. El psicoanálisis tiene que transmitirse dónde se pueda, no obstante, es fundamental que sea allí dónde las interferencias externas a su propia lógica sean reducidas al mínimo posible. Hay dos aspectos que sirven a los fines de pensar un ámbito propicio para la transmisión del psicoanálisis, uno es el que hace a su relación con otros saberes de la cultura y sus diversas tramas. El otro, es el inherente al psicoanálisis en las instituciones (según sus modalidades) y a los practicantes del psicoanálisis entre sí. Freud se ocupó de crear un ámbito y logró insertar el psicoanálisis en la cultura, lo discierne de entre el arte, la religión, la filosofía y la ciencia. Lo ubica más cercano a esta última pero aclarando que no se trata de una "weltanschauung" palabra alemana de difícil traducción, cercana a la palabra cosmovisión en castellano. Al psicoanálisis como método que reviste una experiencia singular no le hace falta cosmovisión alguna, este es un principio y una condición. En 1920 cuando Freud describe la psicología de las masas, surgen interrogantes a propósito de qué tipo organización institucional ha dado a los psicoanalistas así como, acerca del problema de la formación que a ellos compete. Hemos de aclarar que estas cuestiones fueron motivo de investigación desde mucho antes del ´20 y hacen a la historia de lo que él nombra: movimiento psicoanalítico. Lacan cuenta con el psicoanálisis inserto en la cultura por Freud, no obstante actualiza la pregunta por el lugar del psicoanálisis entre otros saberes, los propios de su tiempo y se encarga de separarlo de la deriva pulsional del siglo ya que esta varía. Con Freud difiere tanto en la conducción de la clínica como en el modo de organización entre analistas y su formación. Esa formación supone: análisis, enseñanza y control. La pregunta por el ámbito propicio para la difusión del psicoanálisis, es actual e incumbe a aquellos que nos decimos practicantes del psicoanálisis. Para ensayar una respuesta es imprescindible revisar cuestiones propias de la historia del psicoanálisis, no sólo sus comienzos y devenires: Freud, Lacan y sus discípulos; sino lo sucedido en nuestro país. Argentina puede ser caracterizada como un lugar de importación de saberes, tal el caso del psicoanálisis. Tendremos presente la perspectiva propuesta por Germán García en El psicoanálisis y los debates culturales (2005): "…el psicoanálisis entra en los debates de la cultura al subrayar la discordia que existe entre el deseo y los ideales en diversos ámbitos" Esa entrada del psicoanálisis en Argentina será en un determinado contexto, incluye diversas modalidades y posiciones. La propuesta es seguir el hilo de ese recorrido, ni único ni absoluto, pero sí contundente a la hora de sus consecuencias; descartar la ilusión de hacer una historia del psicoanálisis para entonces sí, contando con ese imposible, investigar y entender sucesos, acontecimientos ocurridos en lugares y fechas precisas que a su vez involucran diversos nombres. El Curso "Un ámbito propicio" se dicta los 2dos. Sábados de cada mes de 12,45hs a 13,30hs. La actividad es abierta y arancelada. Carina Luz Scaramozzino. Participante de TRAZOS: clínica y enseñanza del psicoanálisis. Acerca del curso "Los problemas que nos plantea la clínica" "Si no vienen aquí a fin de cuestionar toda su actividad, no veo porqué están ustedes aquí" J. Lacan. Los escritos técnicos de Freud 1953 - 1954 Se trata de un espacio en el cual poder pensar nuestra práctica con los interrogantes que ella nos plantea, considerando que no hay teoría sin práctica y viceversa. Lo que entendemos de la técnica motiva las intervenciones que hacemos con nuestros pacientes y a su vez la experiencia con ellos nos plantea preguntas que llevan a repensar la teoría. Un psicoanálisis es un saber práctico. Su objetivo es la cura, que el sufrimiento cese, que el sujeto pueda posicionarse de otro modo ante lo que le sucede. Esta cura se lleva a cabo por la palabra, que así como puede enfermar, también puede curar. Freud fue construyendo su teoría a partir de sus casos y de cómo estos lo cuestionaban. Desde Anna O, pasando por Dora, la joven homosexual y el hombre de los lobos, entre otros; dando lugar de este modo a una clínica de lo particular. En sus 5 psicoanálisis podemos ver como él actuaba, teniendo en cuenta la singularidad. "Para él siempre se trata de la aprehensión de un caso singular", que se aborda en transferencia. La transferencia es ese desplazamiento en relación a la presencia del analista de las determinaciones inconcientes del sujeto que salen a la luz por las palabras. Es algo de lo cual no es posible sustraerse. Es necesaria para la cura y es el instrumento principal de la técnica, pero brinda dificultades al analista que debe vérselas con los fenómenos que ella produce. Por lo tanto es a su vez motor y obstáculo de la misma. Motor cuando es tierna y amistosa y obstáculo cuando la resistencia se apodera de ella y se manifiesta como enamoramiento y hostilidad (transferencia negativa). También indica los momentos de errancia y de orientación del analista. En este espacio se discutirá el recorte de un caso (incluido alguno de Freud), que nos muestre una dificultad, o bien cuestione conceptos teóricos o los efectos de una intervención realizada por el analista. El objetivo es formular estos interrogantes en función de la experiencia de cada uno de los participantes comprometidos con esta práctica, siendo una de los principales: ¿Qué hacemos cuando hacemos análisis? Esta actividad está en consonancia con: "La palabra en análisis. Transferencia y repetición". Ambas tienen en cuenta los tres ejes de la transferencia: sugestión, resistencia y repetición. La misma será arancelada y dirigida a psicoanalistas que cuenten por lo menos con un año de trabajo en Trazos. Las reuniones son los 4tos. Sábados del mes De 12.45 a 13.30 hs. Gabriela Laura Toledo. Participante de Trazos: clínica y enseñanza del psicoanálisis Los esperamos el sábado 10 de agosto a las 11 horas en Sívori 916 - Campana. Para mayor información e inscripción pueden comunicarse a los teléfonos 03489-15-518239 ó 15-699253. Facebook: Trazos Transmisión del Psicoanálisis (clínica y enseñanza del psicoanálisis)



Clínica y enseñanza del psicoanálisis:

El sábado 10 de agosto se retoman los cursos de TRAZOS

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: