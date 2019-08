La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 03/ago/2019 Liga Campanense:

Hoy se pone en marcha la 13ª fecha del Oficial







La segunda jornada de la segunda rueda comenzará con cinco encuentros, entre los que se destaca el duelo entre Villa Dálmine y Mega Juniors, los dos líderes de la Zona A. Este fin de semana se disputará la 13ª fecha de la primera fase del Torneo Oficial 2019 de Primera División de la Liga Campanense de Fútbol. La segunda fecha de la segunda rueda comenzará hoy con cinco encuentros, mientras otros tres se disputarán mañana domingo. GRUPO A Hoy se jugará un partido clave en la pelea por los primeros puestos: desde las 16.00, Villa Dálmine (1º con 27 puntos) enfrentará a Mega Juniors (2º con 24) en un duelo que se jugará en el predio Héctor Fillopski. El Violeta intentará ratificar su liderazgo, mientras que Mega buscará alcanzarlo y evitar ser superado por Defensores de La Esperanza (3º con 22), que se adjudicará los tres puntos por la baja de Deportivo Río Luján. Por esta zona también jugará hoy Deportivo San Cayetano (5º con 17), que se medirá desde las 17.00 frente a Juventud Unida (9º con 8) para seguir prendido en la pelea por los tres primeros lugares que clasifican al Hexagonal Final. En tanto, desde las 14.30, Lechuga (6º con 12) se medirá con El Junior (10º con 5). Para mañana domingo quedará el encuentro entre otro que pelea por los primeros tres lugares como Deportivo San Felipe (4º con 20), que enfrentará a Desamparados. El que no verá acción este fin de semana será Malvinas, que queda libre. GRUPO B En el arranque de esta fecha, por esta zona jugarán cuatro equipos que buscan triunfos para recuperar terreno en la tabla: Leones Azules (10º con 4) vs Villanueva (6º con 15) y Las Palmas (9º con 6) vs Atlético Las Praderas (8º con 10). En tanto, los duelos más importantes en la pelea por la zona alta se disputarán mañana domingo: los líderes Atlético Las Campanas y Otamendi (23 puntos) se medirán frente a Barrio Lubo (5º con 18) y La Josefa (4º con 19). Libre quedará el ascendente Albizola (3º con 22), mientras que Real San Jacinto (7º con 10 puntos y cuatro partidos menos) se adjudicará los tres puntos por la baja de Puerto Nuevo.

LEONES AZULES RECIBIRÁ HOY A VILLANUEVA POR EL GRUPO B. FECHA 13 – PROGRAMACIÓN SÁBADO - 13.00 horas: Las Palmas vs Las Praderas / En Leones Azules - 14.30 horas: Lechuga vs El Junior / En Las Campanas - 15.30 horas: Leones Azules vs Villanueva / En Leones Azules - 16.00 horas: Villa Dálmine vs Mega Jrs / En Villa Dálmine - 17.00 horas: Juventud Unida vs San Cayetano / En Las Campanas DOMINGO - 11.30 horas: San Felipe vs Desamparados / En Las Campanas - 14.00 horas: Otamendi vs La Josefa / En Las Campanas - 16.30 horas: Las Campanas vs Barrio Lubo / En Las Campanas SE JUEGA LA 16ª DEL FEMENINO Desde las 9.45 en cancha de Otamendi. Este sábado se disputará la 16ª fecha del Torneo Femenino de la Liga Campanense de Fútbol. Esta quinta jornada de la segunda rueda se desarrollará en cancha de Otamendi FC y tendrá la siguiente programación: Leones Azules vs La Josefa (9.45), Villanueva vs Mega Juniors (11.00), Juventud Unida vs Defensores de La Esperanza (12.15), Las Palmas "B" vs Atlético Las Praderas (13.30), Deportivo San Felipe vs Las Palmas "C" (14.45) y Las Palmas "A" vs Otamendi (16.00). El líder del campeonato es Juventud Unida, con 35 puntos. Después, en las principales posiciones, se ubican: 2) Otamendi, 33 puntos; 3) Las Palmas "A", 31 puntos; 4) Las Palmas "B", 29 puntos; y 5) La Josefa, 27 puntos. #LigaCampanense Hoy comienza la fecha 13 del Torneo Oficial de Primera División con cinco partidos, entre los que se destaca el duelo Villa Dálmine vs Mega Jrs, líder y escolta del Grupo A. pic.twitter.com/9qcYvQ3xyb — Pablo Scoccia (@chuecosco) August 3, 2019

