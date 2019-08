Superó a Real Bañil y aprovechó la derrota de Yacansa a manos de Las Anónimas. En tanto, en la SuperLiga mandan Desertoras y Drink Team con tres victorias en tres fechas. Hoy se juega la cuarta jornada de esta segunda fase del certamen.

El pasado sábado se disputó la tercera fecha de la segunda fase del Torneo Pink de Fútbol 5 Femenino y, culminada la jornada, lo más importante fue el cambio de mando en la ChampionsLiga, donde compiten los seis mejores equipos de la primera ronda: Plan B volvió al triunfo y quedó como único líder.

Después de haberle quitado el invicto a La Selección en el arranque de la segunda fase, Plan B había igualado 3-3 con Hierros Campana. Pero en la tercera fecha superó 2-0 a Real Bañil y se trepó a lo más alto porque Yacansa, que acumulaba dos victorias en dos presentaciones en esta fase, cayó 3-2 ante Las Anónimas, que consiguieron su primer triunfo en esta zona. Así, Yacansa y La Selección (que goleó 8-1 a Hierros Campana) comparten ahora el segundo puesto con 6 unidades y se enfrentarán entre sí esta tarde cuando se desarrolle la cuarta fecha.

En tanto, en la Superliga, Desertoras y Drink Team siguen perfectos en esta segunda fase y con tres victorias en tres partidos están en lo más alto con 9 puntos por encima de Chimuelas y El Rejunte, que tienen 6.

El resumen de la última jornada disputada en el predio "El Mundialista Fútbol 5" es el siguiente:

CHAMPIONS LIGA

-Plan B 2 – Real Bañil 0. Goles: Adriana Preiser (2) (PB)

-La Selección 8 – Hierros Campana 1. Goles: Julieta Castillo (4), Romina Escobar (3) y Florencia Suárez (SEL); Dannia Giménez Benítez (HIE).

-Las Anónimas 3 – Yacansa 2. Goles: Aracelí Sánchez, Sabrina Pérez y Carolina Gonzáles (ANO); Julieta Palacios y Mariel Rossini (YAC).

Posiciones: 1) Plan B, 7 puntos; 2) La Selección y Yacansa FC, 6 puntos; 4) Real Bañil y Las Anónimas, 3 puntos; 6) Hierros Campana, 1 punto.

Próxima fecha: Plan B vs Las Anónimas (12.30), La Selección vs Yacansa (13.45) y Real Bañil vs Hierros Campana (16.15).

Goleadoras: 1) Julieta Castillo (La Selección), 11 goles; 2) Adriana Preiser (Plan B), 7 goles; 3) Romina Escobar (La Selección), 6 goles; 4) Paloma Slavin (Real Bañil) y Julieta Palacios (Yacansa), 3 goles.

SUPERLIGA

-Chimuelas 10 – Armate Uno 0. Goles: María Victoria Zarantonello (6), Julia Maro (2), Telma Peral y Marcela Sánchez (CHI).

-Desertoras 5 – Cheetahs 1. Goles: Tatiana Medina (2), Marianela Romero (2) y Florencia Suárez (DES); Candela Galarza (CHE).

-Drink Team 4 – Rústicas 3. Goles: Karen Ramírez (2), Mariana Acosta y Leliana Salgado De Carvalho (DT); Viviana Gizzarelli (2) y Verónica Pepe (RUS).

-El Rejunte 3 – Mala Mía 0. Goles: Melani Ramos, Carolina Pasquet y Triana Ocampo (REJ).

Posiciones: 1) Desertoras y Drink Team, 9 puntos; 3) Chimuelas y El Rejunte, 6 puntos; 5) Cheetahs, 3 puntos; 6) Mala Mía y Rústicas, 1 punto; 8) Armate Uno, sin puntos.

Próxima fecha: Rústicas vs Chimuelas (13.15), Armate Uno vs Desertoras (14.30), Mala Mía vs Cheetahs (15.00) y El Rejunte vs Drink Team (15.45).

Goleadoras: 1) María Victoria Zarantonello (Chimuelas), 9 goles; 2) Tatiana Medina (Desertoras), 6 goles; 3) Triana Ocampo (El Rejunte), Marcela Sánchez (Chimuelas), Estefanía Merlino (Mala Mía), Mariana Acosta (Drink Team), Florencia Suárez (Desertoras) y Marianela Romero (Desertoras), 4 goles.