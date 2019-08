La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 03/ago/2019 Karting:

Triunfos de Matías Milla y Santino Panetta en la Copa Rotax







En Zárate, el Negro volvió a ganar en la DD2 Senior y está prácticamente clasificado para el Mundial de Italia. Por su parte, Santino sumó puntos importantes y quedó 3º en el campeonato de la Micro Max. El pasado fin de semana se disputó la sexta fecha de la Copa Rotax Buenos Aires en el kartódromo de Zárate y los campanenses Matías Milla y Santino Panetta lograron victorias en sus respectivas categorías de cara a la última jornada que se desarrollará el fin de semana del 7 y 8 de septiembre, nuevamente en el trazado de la vecina ciudad, donde se definirán los clasificados a la Rotax Grand Final en Sarno, Italia. Milla ya prácticamente tiene asegurado su lugar en dicha cita europea, porque no sólo domina con mucho margen la categoría DD2 Senior Max, sino que su perseguidor más inmediato (Dorian Mansilla) no estuvo en esta última fecha y la diferencia es hoy de 125 puntos (584,5 contra 459). El último domingo en Zárate, después de un sábado dominado por Matías Rodríguez (líder de la DD2 Master, que compite junto a la DD2 Senior), el Negro se adueñó de la manga y posteriormente de la Final, en una pelea mano a mano con Rodríguez, con el que intercambió posiciones en varios pasajes de la carrera. "Fue una gran carrera, con un gran rival, que está en un gran nivel. Una de las mejores carreras que corrí en este tiempo, mano a mano, trabajándola mucho", explicó luego Milla en declaraciones al sitio E-Kart. "Así que estoy muy contento, porque ganar estas carreras te dan mucha confianza y te llevan a manejar mejor", agregó quien compite bajo la estructura Rossikart. Con este resultado, lo dicho: Matías quedó prácticamente clasificado a la Rotax Grand Final en Italia: "Esto es el primer paso, porque ahora me voy a entrenar con todo para dar un poco de show allá. Ojalá tengamos suerte en el sorteo y tengamos material para andar rápido", se ilusionó el piloto de nuestra ciudad con respecto a esta nueva posibilidad de competir en Europa. En tanto, en la categoría Micro Max también hubo victoria campanense en Zárate: Santino Panetta se impuso en la final superando a Ayrton Pérez (fue 2º) y Augusto Paschetta (3º). Anteriormente, el pequeño piloto había ganado la primera manga; había sido 2º en la segunda; y 3º en la tercera. "Fue una carrera muy peleada, intercambiamos posiciones y resultó entretenida. Quiero compartir esta victoria con mi mamá, mi papá, mis abuelos, mi tío y todo el equipo RCK", contó Santino en diálogo con E-Kart. De esta manera, el joven de nuestra ciudad sumó puntos importantes y llegó a las 435,5 unidades en el campeonato. Sin embargo, todavía continúa en la tercera posición por detrás del líder Ayrton Pérez (500,5) y el zarateño Thiago Falivene (450). En Micro Max también compitió Bautista Panetta, hermano de Santino, quien fue 7º en la primera manga; 9º en la segunda; 10º en la tercera; y 8º en la final. Con estos resultados llegó a los 122 puntos y se ubica en el 11º lugar en el campeonato de la categoría.

MATÍAS MILLA YA TIENE PRÁCTICAMENTE ASEGURADO SU LUGAR EN LA ROTAX GRAND FINAL DE ITALIA.

#Karting Triunfos de los campanenses Matías Milla y Santino Panetta en la 6ta fecha de la Copa Rotax Buenos Aires. En Zárate, Milla volvió a ganar en la DD2 Senior y está prácticamente clasificado a la Rotax Grand Final de Italia. Por su parte, Santino quedó 3º en la Micro Max. pic.twitter.com/0uMMqBPPnU — Pablo Scoccia (@chuecosco) August 3, 2019

