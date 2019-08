La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 03/ago/2019 Patín Artístico:

Otras dos campanenses clasificaron a la "Copa Ernesto González Molina"







Camila Arancibia y Delfina Artigau, representantes de la Escuela "Patín Fusión", participarán del Nacional que se desarrollará en octubre en La Rioja y al que también asistirá Denise Hereñú. Las patinadoras campanenses Camila Arancibia y Delfina Artigau se clasificaron al Torneo Nacional "Copa Ernesto González Molina" que se desarrollará del 6 al 13 de octubre en el estadio Superdomo de La Rioja. Las representantes de la Escuela "Patín Fusión" que funciona en el Club Ingeniero Raver de Los Cardales a cargo de Paula Cuomo participaron del Selectivo que se realizó del 18 al 20 en el Gimnasio La Patriada, en Florencio Varela. Arancibia, de 16 años, y Artigau, de 13, se clasificaron en Tercera C. Anteriormente, en el Selectivo que se realizó en Garín, la también campanense Denise Hereñú (profesora de la Escuela "Fantasía sobre Ruedas") había conseguido su boleto al Nacional de la Rioja en la categoría Segunda C Mayores. El otro Torneo Nacional es conocido como la "Copa Roberto Rodríguez", abarca a las categorías Cuarta C y Quinta C y se desarrollará en Puerto Madryn (provincia de Chubut) del 7 al 14 de septiembre. Para ese certamen, por la Escuela "Patín Fusión" del Club Ingeniero Raver de Los Cardales se clasificaron las siguientes patinadoras: Catalina Lanfranconi (13 años) en Cuarta C; Lourdes Gojan (11) en Cuarta C; Emilia Krieger (9) en Escuela Formativa; Lola Medone (10) en Escuela Formativa; Julieta Basabe (12) en Cuarta C; y Milagros Brañas (11) en Quinta C. A su vez, desde esta Escuela informaron que el próximo sábado 10 de agosto se realizará el Torneo Patín Fusión en el Club Ingeniero Raver de Los Cardales.

LAS PATINADORAS DE LA ESCUELA “PATÍN FUSIÓN" PARTICIPARON DEL SELECTIVO NACIONAL EN EL GIMNASIO LA PATRIADA, EN FLORENCIO VARELA.

