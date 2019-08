Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del sábado, 03/ago/2019. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del sábado, 03/ago/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Panamericanos Breves: Fútbol Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

SUPERLIGA: FECHA 2 Hoy continúa la programación de la segunda fecha del campeonato de la Superliga con cuatro encuentros: Aldosivi de Mar del Plata (que cuenta con el campanense Nazareno Solís) recibe a Argentinos Juniors (13.15); Rosario Central se mide con Talleres de Córdoba (15.30); Central Córdoba hará su primera presentación en Santiago del Estero frente a Atlético Tucumán (17.45); y Vélez Sarsfield recibirá desde las 20.00 al último campeón, Racing Club (equipo del campanense Leonardo Sigali). En tanto, mañana domingo habrá cinco partidos: Unión vs Defensa y Justicia (11.00), Gimnasia (LP) vs San Lorenzo (13.15), Banfield vs Estudiantes (15.30), River Plate vs Lanús (17.45) y Patronato vs Boca Juniors (20.00). Mientras que el lunes se cerrará la programación con Godoy Cruz vs Arsenal (19.00), dado que Independiente vs Newells fue postergado porque el Rojo deberá recibir el martes a Independiente del Valle de Ecuador por los Cuartos de Final de la Copa Sudamericana (fecha que estableció ayer la CONMEBOL). La fecha comenzó anoche con el duelo que Huracán (nuevo equipo del campanense Joaquín Arzura) sostenía frente a Colón de Santa Fe en Parque Patricios. COPA PROGRAMADA La CONMEBOL anunció ayer la programación de los Cuartos de Final de la Copa Libertadores de América 2019. La serie entre Boca Juniors y Liga de Quito se disputará los miércoles 21 y 28 de agosto desde las 19.15. El primer partido será en Ecuador y la definición, en La Bombonera. En tanto, River Plate y Cerro Porteño se medirán los jueves 22 y 29 a partir de las 21.30. El encuentro de ida se jugará en el Monumental, mientras que la revancha será en Paraguay. Estas fechas generaron un reclamo público de Marcelo Gallardo, dado que por el fixture de la Superliga está programado que el Superclásico del torneo local se dispute el domingo 1º de septiembre. Así, el Millonario tendrá un día menos de descanso para ese compromiso. LA SANCIÓN A MESSI La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) resolvió suspender por tres meses a Lionel Messi, quien no podrá vestir la camiseta de la Selección Argentina hasta el 3 de noviembre, y además deberá pagar 50 mil dólares como multa por sus dichos contra la organización de la Copa América de Brasil por los fallos arbitrales. El crack argentino le pegó con sus declaraciones a la dirigencia sudamericana por los arbitrajes en la semifinal ante Brasil, con el reclamo de dos penales a favor de la Albiceleste. Y después redobló la apuesta tras su expulsión en el partido por el tercer puesto contra Chile. COPA ARGENTINA Por los 16vos de Final, San Martín de San Juan (que eliminó a Villa Dálmine en la primera fase) se medirá hoy frente a Villa Mitre de Bahía Blanca. El partido se disputará desde las 13.10 horas en el Coloso de Ruca Quimey, en Cutral Co (televisa TyC Sports). El ganador de esta llave se medirá en la próxima instancia frente al vencedor del duelo entre Central Córdoba de Santiago del Estero y All Boys. PRIMERA B METRO Hoy comenzará el Torneo Apertura con cinco encuentros que se disputarán desde las 15.30 horas: Colegiales vs San Miguel, Flandria vs Acassuso, Tristán Suárez vs Talleres (RE), Sacachispas vs UAI Urquiza y Almirante Brown vs Fénix (televisa TyC Sports). Mañana domingo jugarán Deportivo Armenio vs Defensores Unidos y el lunes lo harán J.J. Urquiza vs Comunicaciones. Fueron postergados: Los Andes vs Villa San Carlos y San Telmo vs Argentino de Quilmes.

