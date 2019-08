Maternidad compartida: familias diversas

Si la infertilidad es un factor difícil de afrontar en una pareja tradicional, hablamos de complicaciones mayores a nivel social y psicológico cuando se trata de parejas con otras identidades sexuales. Ya sea entre hombres o entre mujeres, la construcción de una familia diversa no es una tarea simple. "Más allá de los avances legales, el verdadero cambio que posibilita la maternidad compartida es la transformación social y psicológica, la aceptación de otro tipo de familia que esté constituida desde el deseo" describe la Lic. María Villamil de la Unidad de Apoyo Emocional de IVI Buenos Aires. Años atrás, se discutía sobre la Ley de Matrimonio Igualitario, una base en materia legislativa que brinda un marco social para impulsar el respeto y la aceptación de las diversidades identitarias. Actualmente, en nuestro país, las mujeres tienen derecho a manifestar abiertamente su identidad sexual, así como mostrarse libremente con quien cada una haya elegido como pareja. En ese sentido, es de igual importancia hacer hincapié en el derecho a formar una familia. "Las funciones de padre y madre las pueden cumplir diferentes personas, no es un tema de género sino de funciones de apego que se desarrollan al estar junto al niño o niña", afirma la psicóloga Villamil. Por supuesto, el método natural de reproducción no es viable cuando la pareja está formada por dos personas con órganos reproductivos iguales, y es necesaria una instancia de donación o participación de una persona del sexo contrario. El método ROPA, por sus siglas, Recepción de Ovocitos de la Pareja, permite a una pareja igualitaria, formada por dos mujeres que desean ser madres, optar a una maternidad compartida. El tratamiento consiste en extraer y fecundar los óvulos de una de ellas e implantar el embrión obtenido en el útero de su pareja. "La diferencia del método ROPA frente a otros tratamientos, como la Fecundación In Vitro convencional o la Inseminación Artificial, es que se trata de una opción más atractiva porque las dos mujeres participan en todo el proceso activamente, tanto en la creación como en el nacimiento del bebé", explica el Dr. Fernando Neuspiller, Director de IVI Buenos Aires, centro especializado en reproducción asistida. Para recurrir a esta técnica se debe realizar el tratamiento de Fecundación in Vitro (FIV), un tratamiento de alta complejidad mediante el cual se fecundan los óvulos de una de las mujeres con los espermatozoides obtenidos de la muestra de semen del donante. Finalmente, el embrión resultante se transfiere al útero de la otra mujer. Para cumplir el deseo de la maternidad compartida, no solo hace falta un marco social y legal, además del desarrollo de la medicina reproductiva, sino un gran esfuerzo por parte del círculo familiar y cercano de la pareja involucrada, ya que, con amor y apoyo se forma la familia.



Maternidad compartida: familias diversas

