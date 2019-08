La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 04/ago/2019 Sebastián Abella: "Vamos a seguir transformando Campana por cuatro años más"







El Intendente Abella le pidió a los vecinos que el 11 de agosto lo acompañen votando la "boleta completa". Además se refirió a las obras realizadas en tres años y medio y a los proyectos que le quedan pendientes para un segundo mandato. De cara a las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), el intendente Sebastián Abella dialogó con La Auténtica Defensa y aseguró que, de ser reelecto, continuará "transformando Campana en la ciudad en la que todos los vecinos se merecen vivir: una ciudad segura, inclusiva, moderna y ordenada". "Desde hace tres años y medio trabajamos todos los días para mejorarle la calidad de vida a los vecinos. Hicimos obras trascendentales en barrios como Otamendi, San Cayetano, San Felipe y de a poco estamos llegando a cada uno de los barrios", resumió Abella Y, en este sentido, explicó que "mucho pudimos hacerlo gracias al trabajo en equipo y al acompañamiento y apoyo que recibimos del gobierno nacional y provincial, por lo que es muy importante que el domingo 11 los vecinos nos acompañen votando la lista completa de Juntos por el Cambio". -¿Cuáles considera los logros más importantes de su gestión? -Creo que, humildemente, fueron muchos. Hicimos obras que no se habían hecho en los últimos 20 años, cambios que quedan para siempre. También me siento orgulloso de hitos como la llegada del SAME a Campana, el registro de conducir en menos de 24 horas, la llegada del CBC y el Centro Educativo Municipal, la hermosa y moderna biblioteca que hoy tenemos; las mejoras en el hospital, son muchos los avances. -En cuanto a seguridad, ¿qué fue lo más importante? -Realizamos una inversión histórica y desde el día uno nos pusimos como objetivo que los vecinos puedan vivir más tranquilos, porque era el tema que les quitaba el sueño. Pasamos de 160 cámaras a 520, ubicándolas en cada barrio y hasta en la isla. Hoy contamos con una plataforma de seguridad y una mesa de enlace que funciona las 24 hs los 365 días del año, terminamos de instalar tótems en paradas de colectivos; creamos un cuerpo de Defensa Civil, disponemos de lectoras de patentes en los ingresos a la ciudad, estamos sumando reconocimiento facial y podría seguir y seguir. Trabajamos fuertemente en la prevención del delito y creo que el vecino eso lo ve, lo sabe... -¿En qué estado de avance está la obra de la costanera? -Hace unos meses iniciamos la obra, gracias a fondos que nos envió la gobernadora. Y estamos próximos a comenzar la segunda etapa, con fondos que nos brindó el presidente Mauricio Macri, para recuperar el espacio público y la parte verde. La obra podría haberse iniciado mucho antes, pero sufrió y sufre muchas trabas por parte de la oposición en el Concejo Deliberante y otros factores. Para poder tener la costanera que todos queremos y transformar esa zona, es fundamental que los vecinos nos acompañen con su voto, para poder tener los concejales necesarios para que estos proyectos avancen. TEMAS POLEMICOS Durante la entrevista, Abella también se refirió a los temas por los que ha sido cuestionado desde la oposición: Respecto a los funcionarios "extranjeros" que forman parte de su gabinete, el Intendente minimizó la cuestión indicando que "apenas el 5% de todo mi equipo vive en otra ciudad, y son casos muy puntuales. Creo que eso no marca la diferencia respecto al trabajo que realizan" y comentó que "incluso, hubo casos como el de los secretarios de Obras y Seguridad que, si bien eran de otro lado, hoy tienen su vida y familia en Campana, y adoptaron a la ciudad como propia". "A la oposición no se les cae una idea, una propuesta, nada. Entonces salen a cuestionar de donde son los funcionarios, eso marca la pobreza de ideas que tienen", resaltó. También Abella fue consultado sobre la inversión que hizo en las plazas céntricas durante este año, algo que fue cuestionado por sus opositores. Específicamente, sobre la puesta en valor de la plaza Eduardo Costa, hizo hincapié en que "estamos hablando qué es el corazón de la ciudad, que se estaba deteriorando y necesitaba una puesta en condiciones. Los senderos estaban rotos, la fuente sin funcionar desde hace décadas, las farolas con serios problemas eléctricos y los espacios verdes en muy mal estado por falta de riego. Hoy esto cambió y las familias ya lo están disfrutando". "Por otro lado –continuó– el proyecto de puesta en valor forma parte de un plan integral de plazas que incluye las nuevas plazas de San Cayetano y Otamendi, las plazoletas de San Felipe, la plaza España, la plaza Italia y el Parque Urbano, pero también plazas de distintos barrios que estamos por empezar a recuperar y vamos a continuar en nuestro segundo mandato", enumeró. OBRAS QUE SIGUEN EN MARCHA De cara a los próximos meses, Abella anticipó que se ultiman detalles para la inauguración de la nueva sede del Registro Civil y que se dará inicio a la obra de la rotonda de Mc Donald ´s, "en el que estamos trabajando desde hace muchos meses en los temas técnicos". "Estamos resolviendo temas históricos que nadie pensaba que podían resolverse, en cada barrio de la ciudad hicimos y estamos haciendo obras muy importantes, que mejoran la vida de los vecinos, que le llevan tranquilidad", destacó. PEDIDO A LOS VECINOS -¿Por qué los vecinos deberían volver a votarlo? -Porque somos un equipo que está cambiando la realidad de la ciudad y vamos a seguir mejorando la calidad de vida de los vecinos. No me gusta prometer cosas, me gusta hacer. Y hoy puedo contar todo lo que hicimos, cada obra que empezamos la terminamos, e incluso terminamos lo que no habían hecho gestiones anteriores, como el plan de viviendas 104, la Biblioteca ó el asfalto de los barrios Federal. Le pido a los vecinos que vuelvan a confiarme su voto. Mi compromiso con la ciudad y los vecinos es 100 por ciento y les aseguro que vamos a seguir transformando la ciudad. Pero les pido a los vecinos que voten la boleta completa de Juntos por el Cambio, es fundamental seguir teniendo una gobernadora y un presidente que nos apoyen a los campanenses como nunca lo hizo ningún presidente, ni ninguna gobernadora.

ABELLA LE PIDIO A LOS VECINOS QUE EL DOMINGO "VOTEN BOLETA COMPLETA DE JUNTOS POR EL CAMBIO".





"ESTAMOS HACIENDO OBRAS EN TODOS LOS BARRIO DE LA CIUDAD" DESTACÓ EL INTENDENTE. CONFLICTO CON LOS VIGILADORES: "QUEREMOS DARLE EL MEJOR SERVICIO A LOS VECINOS" El intendente fue consultado sobre el reemplazo de la empresa Siseg como encargada de prestar seguridad en las dependencias municipales. Señaló que "no le compete" a su gestión garantizar la continuidad del personal hoy contratado. El conflicto entre el Municipio y los trabajadores de la empresa de seguridad Siseg sumó una nueva voz: la del intendente Sebastián Abella. En diálogo con la prensa local el último viernes, el jefe comunal aseguró que a su gobierno "no le compete" que la nueva proveedora del servicio absorba a los vigiladores que hoy lo prestan y subrayó la transparencia con que se realizó la nueva licitación. Esta semana, personal de Siseg se manifestó en varias oportunidades frente al edificio de la nueva Biblioteca municipal y también realizó a una "olla popular" en la plaza Eduardo Costa. Apoyados por la Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA), reclamaron por la continuidad de su fuente laboral y denunciaron "hostigamientos" por parte del Municipio. Sin embargo, Abella fue claro. "Acá no pasa nada en especial", expresó el jefe comunal. "Es una empresa que prestaba servicios al Municipio, se le venció el contrato, se hizo una licitación pública y ha habido tres empresas que se presentaron, una de ellas Siseg, y otra que presentó un valor menor. Y nuestra normativa nos hace cuidar los fondos de los vecinos de la ciudad", explicó el jefe comunal. "Estamos obligados a darle el trabajo a la empresa de menor valor por el mismo servicio. No es nada que no se sepa. Pasa en todo ámbito y orden del Municipio, desde una licitación por medicamentos para el Hospital hasta una licitación para hacer una calle de asfalto. Es algo natural", amplió el intendente. Al mismo tiempo, Abella sostuvo que "la empresa que agarre el servicio tendrá que darle la oportunidad de entrevistas laborales a los empleados de la empresa que lo deja", pero subrayó que se trata de "un tema de privados, no del Municipio". "No podemos hacer mucho más en ese sentido", remarcó. "Todas las licitaciones están en reglas: hay tiempo para llamarlas, para que se compren los pliegos, en ellos está qué servicios se tienen que brindar, el tiempo de la oferta a sobre cerrado y, cuando se abren, el Municipio tiene que darle el trabajo a la empresa que por el mismo servicio tenga un menor precio. Después, si esa empresa tiene que tomar a las personas que están, al Municipio no le compete; le compete que la empresa que vaya a prestar el servicio tome al personal más idóneo", agregó. Y concluyó: "Lo que queremos es darles el mejor servicio a los vecinos de la ciudad". En la semana, desde el Municipio le habían confirmado a La Auténtica Defensa el inminente cese del contrato con Siseg, que sería reemplazado por una cooperativa que no pertenece al distrito. Esto sucedería en pocas semanas. Siseg es una empresa de sistemas de seguridad con operaciones en Argentina y Chile. Presta servicios de seguridad, protección y custodia, asesoramiento e investigaciones, entre otros. En el país, trabaja en centros comerciales, bancos, canales de televisión e incluso el Conicet. En tanto, en el Municipio tiene desplegados cerca de 40 vigiladores en diversas dependencias, entre ellas el Hospital "San José".

ABELLA DESTACÓ LOS AVANCES LOGRADOS EN MATERIA DE SEGURIDAD DURANTE SU GESTIÓN.

#Sábado repartiendo boletas #juntosporelcambio @SebaAbella pic.twitter.com/VQjZYFE2l2 — Juntos por el cambio Campana (@CambiemosCampan) August 3, 2019

Sebastián Abella: "Vamos a seguir transformando Campana por cuatro años más"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: