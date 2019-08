El candidato del Frente de Todos, Dr. Rubén Romano, charló con La Auténtica Defensa a días de las PASO, y aseguró que "si nuestra Ciudad se pone en sintonía con la Provincia y la Nación, junto a Axel Kicillof, Cristina y Alberto Fernández, vamos a multiplicar las obras y generar fuentes de empleo para que los campanenses volvamos a tener futuro".

El precandidato del Frente de Todos, Rubén Romano, charló con la prensa a días de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias del próximo domingo 11 de agosto, y compartió su mirada y algunas sensaciones respecto al proyecto que encabeza y sus chances de Gobernar Campana.

La Auténtica Defensa: ¿Qué balance hace de la campaña electoral a días de las PASO?

Rubén Romano: "Hemos trabajado mucho, recorrimos cada rincón de la Ciudad, y hablamos con la gente que en términos personales, es algo que me encanta. Pero la campaña es un marco temporal. Es algo que venimos haciendo desde el 2015, cuando comenzamos a transitar este camino. Fueron tiempos donde la gente necesitó ser escuchada primero, porque la pasó realmente mal y el Gobierno miró para otro lado, quiso hacernos pensar que la culpa era de la gente, que no se merecía vivir mejor. Nosotros nos pusimos a su lado, creamos el Gran Acuerdo Campanense donde entre todos asumimos el compromiso de trabajar en proyectos e ideas fundamentales para resolver las distintas problemáticas. Me siento orgulloso del gran equipo que se armó, con los jóvenes como protagonistas, con valiosos profesionales al servicio de nuestra Ciudad. Y sí, debo decirlo, lamento esta última etapa donde como es de público conocimiento, sufrimos el abuso de poder por parte del gobierno, el retiro de publicidad, los ataques en las redes sociales, y todas esas herramientas de lo peor de la política que terminaron ensuciando una campaña que había sido tranquila en términos generales".

LAD: ¿Y qué le dice la gente?

RR: "Pese a todo lo que ha vivido en estos cuatro años, no ha perdido la esperanza. Y por eso, deposita toda su Fe en poder dar vuelta la historia. He recibido invaluables muestras de afecto en todo este camino. Soy un vecino más, y como he dicho, no estoy acostumbrado ni al reconocimiento, ni a los aplausos. Pero me llena de orgullo y de coraje, fundamentalmente, saber que hay tanta gente que respalda este proyecto, que piensa que somos la posibilidad de volver a tener futuro, de recuperar lo perdido, y de vivir en una ciudad como nos merecemos. Linda, si. Pero sin que nadie se quede afuera, y respetando las prioridades. Disfrutar de una plaza o embellecer una avenida no es lo mismo, cuando un vecino convive con aguas servidas, no tiene para comer y debe enviar a sus hijos a un merendero para llenar un poco sus panzas, o perdió su trabajo y no encuentra en el lugar donde vive la posibilidad de llevar en pan a la mesa familiar. En definitiva, la gente está golpeada, agobiada por los aumentos, ha dado un paso atrás y resiste como puede. Pero no ha perdido la esperanza, y esa energía es la que nos mueve y nos compromete aún más".

LAD: ¿Y cuáles son sus principales propuestas?

RR: "Trabajamos junto a los equipos técnicos y los vecinos, para dar forma a proyectos reales y concretos que atiendan las principales problemáticas de los campanenses. Las prioridades las señalan los vecinos, no vienen de afuera. Pero nuestra gestión ya tiene en claro cuáles son los ejes fundamentales para la Ciudad, donde por ejemplo vamos a volver a poner a Campana en un proyecto de desarrollo industrial que genere empleo para los vecinos. Vamos a hacer obras defendiendo el trabajo, y que sean manos campanenses las que aporten a la transformación de nuestro lugar. Y muchas de esas obras serán para mejorar la educación, y tendrán como protagonistas a nuestras escuelas, muchas de éstas olvidadas, sin calefacción, con problemas eléctricos. También vamos a hacer obras cuidando la salud de los vecinos, brindando más y mejor servicio, descentralizando la atención básica y mejorando las prestaciones de nuestro Hospital. Sumando personal y mejorando el mantenimiento y los recursos. También vamos a facilitar y promover el acceso a la vivienda, un problema que afecta y mucho a las familias. Y vamos a hacer obras poniendo el ojo en el desarrollo social, donde los vecinos tengan asfalto, pero además, puedan tener sus calles limpias y cuidadas, con cordón y desagües acordes, con la posibilidad de contar con cloacas gracias a una planta depuradora que no ha tenido ni una sola conexión más desde el 2015, con inversiones que no solo hagan que todo se vea un poco más lindo, sino que representen una mejor calidad de vida".

LAD: ¿Y cómo ve al oficialismo tras casi cuatro años de Gobierno?

RR: "Veo un gobierno desunido y descoordinado. Dijeron que eran el mejor equipo de los últimos 50 años y lo que hay son muchas quintas que reportan cada una a una jefatura política distinta. A su vez, Abella es cómplice directo de las políticas de Macri y de Vidal, cuanto menos por su silencio. Y también por echar asfalto y marketing para con eso juntarle votos a un gobierno que empobreció a la mayoría. Todo lo que se hizo en esta Ciudad, ha sido superficial. Los verdaderos problemas de la gente, se escondieron bajo la alfombra, o se culpó a gestiones anteriores, utilizando el mismo manual en todos los niveles de Cambiemos. Ante los reclamos por la falta de trabajo, por las deficiencias en los servicios de salud con un hospital desbordado por la falta de inversión y por el incremento de personas que se quedaban sin obra social por no poder pagarla y debían obligadamente atenderse en el sector público, se ha hecho vista gorda. El Intendente ni siquiera atiende en el Municipio, montando una oficina a la que nadie tiene acceso. Muchos de sus funcionarios, a las tres de la tarde regresan a sus ciudades de origen y se alejan de los problemas reales de aquí. Y lamentablemente, las obras realizadas han sido excusas para facilitar negocios a empresas amigas, contratadas sin licitación ni competencia de precios, sin priorizar la mano de obra local. En fin, cuando veo al Gobierno de Abella veo lo mismo que cuando analizo el de Macri y el de Vidal. Muchos vecinos ya se dieron cuenta y esta vez su voto será estratégico".

LAD: "¿Por qué voto estratégico?

RR: "Porque para nuestra ciudad será clave estar alineado con la Provincia y la Nación. Claramente la ciudadanía le pondrá final a este ciclo de retroceso de la Argentina. Porque es necesario que el País vuelva a ponerse en marcha, priorizando la industria nacional, la generación de empleo, cuidando el bolsillo de la gente principalmente. Estoy seguro que si nuestra Ciudad se pone en sintonía con la Provincia y la Nación, junto a Axel Kicillof, Cristina y Alberto Fernández, vamos a multiplicar las obras y generar fuentes de empleo para que los campanenses volvamos a tener futuro".

LAD: Por último, ¿por qué los vecinos debieran votar por Usted, y por el Frente de Todos?

RR: "Me ha tocado ser quien representa en la Ciudad un proyecto de País, fundamentalmente. Pero no creo en los personalismos, ni me siento un salvador. Soy un vecino, trabajé toda mi vida cuidando a las personas, y tengo la honra de haber asumido esta responsabilidad, tal vez la más importante de mi vida. Lo hice convencido que es el tiempo de los ciudadanos, de sacar al País adelante. Y con la tranquilidad de contar con un gran equipo de jóvenes, de profesionales, de experimentados dirigentes comprometidos con nuestra Ciudad. Este domingo 11 de agosto, los campanenses tenemos un compromiso con el futuro de Campana. Decidir si seguir por un camino donde muchos perdieron, donde las reglas de juego son para unos pocos y también son escasos los beneficiados, o torcer el rumbo para tener una Ciudad, una Provincia y un País próspero, que respete a su gente. Con todo respeto, les pido a mis vecinas y vecinos una oportunidad para incluir a Campana en la Argentina que se viene. Voy a dar la vida por esta Ciudad, porque creo fervientemente que nos merecemos vivir mejor".