Anoche robaron de vuelta en las manzanas del escruche. Esta vez fue el turno de una vivienda de la calle Bertolini, vecina a una que habían asaltado el pasado 24 de julio. La modalidad es la misma: esperan que no haya nadie y entran por los fondos. Los vecinos de Bertolini 928 habían salido de su domicilio, pero debieron volver alertados porque les avisaron que se había disparado la alarma de su vivienda. Ya había caído el sol. Cuando ingresaron se encontraron con la casa toda revuelta: delincuentes habían ingresado por el fondo, forzando una de las rejas de una de las ventanas, posiblemente con el cricket de un auto. En nuestra edición de ayer, dábamos cuenta de que, en la misma zona, en las inmediaciones la Av. Balbín, se registraban al menos cuatro casas robadas en sólo dos manzanas. Y que los atracos fueron todos de madrugada, cuando no estaban los moradores. Resulta que con el caso de anoche, ya son cinco ahora. Este último, en una casa pegada a otra que ya habían desvalijado el 24 de julio pasado. Los cuatro episodios similares que tuvieron lugar en poco más de 30 días en dos manzanas, cercanas a la Av. Balbín, comenzaron a fines de junio cuando desconocidos ingresaron en una vivienda de Bertolini y Castelli y se llevaron una moto. Unos días después, desvalijaron una casa sobre la misma cuadra; y el Día del Amigo, ingresaron a otra vivienda de Castelli y Capilla del Señor. "Ya no es casualidad –señaló una vecina a La Auténtica Defensa- y estamos muy preocupados. Creemos que nos tienen estudiados y conocen los movimientos del barrio, porque siempre roban de madrugada y cuando no hay nadie en la casa. Entran por los fondos y fuerzan las rejas. Tal vez haya más casos, pero no lo sabemos. A veces la gente no quiere hacer la denuncia porque le parece que es inútil". La misma fuente aseguró que unos de los vecinos del área consiguió contactar al Secretario de Seguridad, Abel Milano, quien prometió abogar por un mayor patrullaje en el sector, al tiempo que los recibirá la próxima semana en su despacho.

EL VIERNES HABÍAN ASALTADO UNA CASA EN CAPILLA DEL SEÑOR Y CASTELLI.

RELACIONADO #Dato roban en una vivienda de Capilla del Señor y Castelli. En ausencia de los moradores ingresaron y sustrajeron joyas, se investiga si hay otros faltante. Comando ?? zona 3 a cargo del Teniente 1° Encina se mantuvo en el lugar a la espera de Policía Científica. pic.twitter.com/Zam1OSuSBq — Daniel Trila (@dantrila) August 2, 2019

