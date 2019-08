La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 04/ago/2019 Schvartz: "Somos cada vez más las que impulsamos el cambio en la ciudad"







Así lo expresó la candidata a primera concejal de Juntos por el Cambio en un encuentro de mujeres que encabezó junto al intendente Abella y del que participaron más de 200 vecinas de la ciudad. El intendente Sebastián Abella y quien lo acompaña en la lista como primera candidata a concejal, Mariela Schvartz, encabezaron este viernes un encuentro de mujeres de Juntos por el Cambio del que participaron más de 200 vecinas. Schvartz: "Somos cada vez más las que impulsamos el cambio en la ciudad". Así lo expresó la candidata a primera concejal de Juntos por el Cambio en un encuentro de mujeres que encabezó junto al intendente Abella y del que participaron más de 200 vecinas de la ciudad. La reunión, realizada en las instalaciones del Club Ciudad de Campana, contó con la participación de la senadora provincial Daniela Reich y del ministro de producción bonaerense, Javier Tizado. También se sumaron funcionarias municipales, candidatas a concejales, concejales, referentes sociales de Campana y vecinas comprometidas a seguir con la transformación de la ciudad. "Campana está lleno de mujeres que con amor, compromiso y pasión realizan sus tareas y no se rinden fácilmente. Todas las que hoy se sumaron nos llenan de orgullo y nos motiva a seguir peleando y seguir trabajando de cara ellas como lo vecinos haciendo desde el primer día de gestión", enfatizó Schvartz. En este marco, la actual jefa de Gabinete junto a Reich sorprendieron a la jefa de División del circuito de los 23 Centros de Asistencia Primaria para la Salud (CAPS), Gladys Florentín, con un mensaje de nada más y nada menos que de la gobernadora María Eugenia Vidal. "Hola Gladys, es un orgullo que hayas elegido la provincia de Buenos Aires cuando viniste de Paraguay para hacer el trabajo que hacés en Campana todos los días con tantos CAPS, ayudando a tanta gente. Gracias por tu compromiso y tareas de todos los días", expresó Vidal en un audio de WhatsApp a Florentín, quien se mostró muy agradecida y emocionada por el mensaje. Siguiendo con su discurso, Schvartz hizo hincapié en que "Somos muchos los que pensamos que hay otra manera de hacer política, con transparencia, esfuerzo y honestidad. Hicimos mucho y sabemos que falta mucho por hacer y por eso no vamos a bajar los brazos". Y sumó: "Cuando llegamos al Gobierno no había áreas para las mujeres, no había reconocimiento para ellas y nosotros impulsamos políticas públicas con perspectiva de género, tales como la creación al Hogar de Protección Integral, la Red Integral de Asistencia, el 0800 vida, talleres para hombres violentos y dos ediciones del libro ‘Mujeres de Campana, ampliando márgenes’ que destaca la vida de 24 campanenses". "No queremos volver atrás, por eso sigamos defendiendo el cambio, cada uno desde su lugar, dejando todo por la ciudad, la provincia y el país que soñamos", concluyó la aspirante a legisladora tras agradecer a todas por sumarse al encuentro. Por su parte, Abella incentivó a todas a que este 11 de agosto los acompañen con su voto con la boleta completa de Juntos por el Cambio "para que podamos seguir trabajando en equipo junto al presidente Mauricio Macri y la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, como lo venimos haciendo desde diciembre de 2015.

RELACIONADO Yo quisiera algún día poder decir como Gladys Florentín “para que me voy a tomar vacaciones si mi trabajo de todos los días son vacaciones”. Un honor conocerte, Gladys! #JuntosSomosImparables #JuntosPorElCambio @mariuvidal @SebaAbella @MarieSchvartz @mauriciomacri pic.twitter.com/YxnaxeAyEK — Myralaloca (@myralaloca) August 3, 2019 Fui de sorpresa al Centro Educativo Municipal de #Campana a visitar a las Mujeres Emprendedoras



Ustedes son protagonistas principales de que la Provincia pueda salir adelante. Tienen una fuerza increíble. ¡Gracias por la calidez y los regalos que me hicieron! pic.twitter.com/VwhYLNP4KE — Javier Tizado (h) (@TizadoJavier) August 3, 2019 Todo mi apoyo Sebastián Abella, Mariela Schvartz, a la Gobernadora María Eugenia Vidal, Presidente Mauricio Macri y a todo el equipo de trabajo #juntosporelcambio a la Senadora Daniela Reich y a Javier Tizado Ministro de Producción de la Provincia de Buenos Aires #Campana pic.twitter.com/kvA1A5nKmN — Beatriz Valerio (@beatrizvalerio) August 3, 2019

