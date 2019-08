NOTICIAS RELACIONADAS: Brener; "Enfrentamos a un rival que se metió atrás y nos complicó" Cuenos; "En los amistosos disputados venimos de menor a mayor" En el primero, entre titulares, tuvo una actuación deslucida, no supo quebrar el orden del Auriazul y empató 0-0. Luego, en el duelo de suplentes, se impuso 2-0 con goles de Marcos Arturia y Facundo Rizzi. El Violeta debutará el sábado 17 frente a Instituto de Córdoba como local; mientras el Auriazul lo hará el 7 de septiembre contra Deportivo Paraguayo como visitante. En la soleada mañana de ayer, Villa Dálmine disputó frente a Puerto Nuevo su quinto amistoso de pretemporada. Y a pesar de las diferencias de categoría, el Violeta se encontró con un rival que le planteó un juego distinto a los que había disputado anteriormente. Y no lo supo resolver. Por ello, a lo largo de los 70 minutos iniciales, cuando ambos alistaron a sus equipos titulares, el marcador no se movió. En cambio, en el segundo encuentro de la jornada, los dirigidos por Lucas Bovaglio sí marcaron diferencias y se impusieron 2-0 con tantos de Marcos Arturia y Facundo Rizzi. En sus primeros ensayos, Villa Dálmine se había medido con rivales de una jerarquía similar o superior, como Vélez Sarsfield, Deportivo Morón, Argentinos Juniors y Tigre, equipos que le propusieron un juego más abierto y que buscaron tomar la iniciativa del trámite. En cambio, ayer, Puerto Nuevo fue un conjunto que intentó limar diferencias a partir de un ordenado trabajo táctico, poblando la mitad de la cancha y defendiendo principalmente en su propio campo. Así, el Violeta se vio obligado a proponer desde la tenencia y tuvo dificultades para hallar combinaciones y movimientos que le permitieran progresar y llegar con peligro a los últimos metros. Además, le faltó cambio de ritmo, presumiblemente por el desgaste de la semana, que incluyó un amistoso el miércoles contra Tigre. Por eso terminó dependiendo de los arranques de Fabricio Brener, quien alternó buenas y malas, pero se mostró como la mejor arma de desequilibrio. En ese contexto, Catriel Sánchez tuvo escasa participación, mientras que las intervenciones de Nicolás Del Priore y Denis Brizuela no le dieron la claridad necesaria al conjunto de Bovaglio, quien repitió la misma formación que ya había utilizado ante Argentinos y Tigre. En esa alineación, Del Priore y Brizuela (ambos de buen pie) se mueven a los costados de Matías Ballini, mientras que Brener y David Gallardo (más punzantes, con tendencia permanente a la gambeta) terminan siendo extremos cuando el equipo dispone del balón. En defensa, ese 4-3-3 se transforma en un 4-1-4-1 preparado para presionar lo más arriba posible. Del otro lado, Puerto Nuevo jugó decididamente 4-1-4-1, replegándose en su propio campo para no ceder espacios (recién salía a presionar cuando los centrales Violetas se arrimaban a la mitad de cancha). Y cuando recuperaba el balón buscaba salir rápido, tratando de aprovechar la velocidad de Mariano Filiosi. Las mejores oportunidades de gol se vieron en los segundos 35 minutos. Para Villa Dálmine, Brener perdió una muy clara cuando quiso definir "pinchando" el balón de frente al arquero Díaz Peyrous, mientras que Sánchez no pudo liquidar después de un gran pase filtrado de Alejandro Maciel (de muy buen rendimiento). Por el lado Auriazul, lo más peligroso fue un cabezazo desviado de Nicolás Rodríguez cuando el arquero Juan Marcelo Ojeda había quedado a mitad de camino tras un gran pelotazo cruzado de Kevin Redondo. Tras el 0-0 del primer partido, en el segundo llegaron los goles. En el duelo de suplentes, el Violeta lució más fresco y aceitado, con buenas combinaciones del tándem Orosco-Veliez y mucha movilidad del atacante Marcos Arturia. De hecho, el mendocino que llegó a préstamo de Talleres volvió a convertir: después del doblete ante Tigre, ayer hizo un golazo, entrando al área por izquierda, enganchando hacia adentro y sacando un gran remate con rosca al segundo palo. Tres minutos después, en un claro ataque de Villa Dálmine que se ensució, Facundo Rizzi capturó el balón y cruzó el área de izquierda a derecha hasta definir con un violento disparo que pasó entre varios cuerpos que poblaban el área. En la segunda mitad, el juego se fue desordenando con algunos cambios, pero el marcador ya no se movió, a pesar algunas chances muy claras, como el remate de Agustín Monteleone que se estrelló en el palo izquierdo de Dobboletta; o la definición de Veliez que primero pegó en un poste y después en el otro tras recorrer toda la línea. En la continuidad de sus respectivas pretem-poradas, a Villa Dálmine le quedan dos semanas de trabajo antes del debut del 17 frente a Instituto como local (se evalúa la posibilidad de hacer un último amistoso el próximo fin de semana). Por su parte, Puerto Nuevo todavía tiene un mes de entrenamientos por delante antes del debut pautado para el 7 de septiembre como visitante frente a Deportivo Paraguayo. PRIMER PARTIDO VILLA DÁLMINE (0): Juan Marcelo Ojeda; Nicolás Sansotre, Alejandro Maciel, Gastón Martínez, Nahuel Banegas; Matías Ballini; Fabricio Brener, Nicolás Del Priore, Denis Brizuela, David Gallardo; y Catriel Sánchez. DT: Lucas Bovaglio. PUERTO NUEVO (0): Ignacio Díaz Peyrous; Nicolás Rodríguez, Lautaro Cuenos, Sandro Areco, Ezequiel Ramón; Kevin Redondo; Nazareno Gómez (ST 10m Enzo Moreno), Rodrigo Herrera (ST 10m Selem Lojda), Santiago Palacios, Mariano Filiosi; y Brian Fassone. DT: Carlos Pereyra. GOLES: no hubo. CANCHA: Villa Dálmine. ÁRBITRO: Emir Michelón. DETALLE: Se disputaron dos tiempos de 35 minutos. SEGUNDO PARTIDO VILLA DÁLMINE (2): Juan Ignacio Dobboletta; Santiago Moyano, Sergio Díaz, Juan Ignacio Alvacete, Facundo Rizzi; Lucas Cuevas, Federico Recalde, Brian Orosco; Matías Ramírez, Marcos Arturia y Álvaro Veliez. DT: Lucas Bovaglio. PUERTO NUEVO (0): Rodrigo Ponce De León: Selem Lojda, Raúl Colombo, Alexis González, Nahuel Orlando; Oscar Peñalba; Enzo Moreno, Nicolás Colombano, Alejandro Viotti, Esteban Huarte; y Agustín Monteleone. DT: Carlos Pereyra. GOLES: PT 32m Marcos Arturia (VD) y 35m Facundo Rizzi (VD). CAMBIOS: En Villa Dálmine ingresaron Gastón Martiré y Cristian Carrizo; y en Puerto Nuevo lo hicieron: Nicolás Menéndez, Eliseo Aguirre, Uriel Huarte e Iván Torres. CANCHA: Villa Dálmine. ÁRBITRO: Emir Michelón. DETALLE: Se disputaron dos tiempos de 35 minutos.

FABRICIO BRENER Y EZEQUIEL RAMÓN DISPUTAN EL BALÓN.





LUCAS CUEVAS DEFIENDE LA PELOTA CONTRA LA RAYA. EL AMISTOSO SE DISPUTÓ EN MITRE Y PUCCINI.





NAZARENO GÓMEZ Y GALLARDO DISPUTAN EL BALÓN.





EL LATERAL VIOLETA SANTIAGO MOYANO, LLEGANDO A POSICIÓN DE ATAQUE.

#VillaDálmine #PuertoNuevo En el amistoso de hoy en Mitre y Puccini, el primer partido terminó sin goles y el segundo, 2-0 a favor del Violeta con goles de Marcos Arturia y Facundo Rizzi. pic.twitter.com/gXTWVRThrj — Pablo Scoccia (@chuecosco) August 3, 2019

Villa Dálmine marcó diferencias recién en el segundo partido ante Puerto Nuevo

