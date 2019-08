NOTICIA RELACIONADA: Primera Nacional:

Villa Dálmine marcó diferencias recién en el segundo partido ante Puerto Nuevo El mediocampista reconoció que el Violeta no jugó bien, pero valoró el amistoso ante Puerto Nuevo: "Este tipo de partido se asemeja más a lo que será el campeonato". Después de haber llegado a Campana a principios de año y de no haber encontrado regularidad ni buenos rendimientos en el segundo semestre de la pasada temporada, Fabricio Brener luce hoy mejor asentado en Villa Dálmine. De hecho, Lucas Bovaglio lo ha ubicado entre los titulares en los últimos tres amistosos, tratando de exprimir la velocidad y el desequilibrio del cordobés en el sector derecho del ataque. "Me pide que sea punzante, que gane los uno contra uno y que termine la jugada con buenos centros", cuenta el ex Belgrano de Córdoba, quien también hizo un balance de esta pretemporada en general y del amistoso de ayer frente a Puerto Nuevo en particular: "Venimos haciendo buenos partidos. Hoy no se vio mucho lo que estamos laburando, pero en los encuentros anteriores se vio buen funcionamiento. En los partidos anteriores hemos tenido más espacios, con rivales que proponían más. Hoy (por ayer) enfrentamos a un equipo que se metió atrás y nos complicó. Tuvimos que manejar más el balón y hacerlo circular. Pero cuando el rival se te mete atrás, suele pasar que uno no encuentra por dónde entrar y tenemos que trabajar eso, porque creo que este tipo de partido se asemeja más a lo que será el campeonato de la Primera Nacional". En cuanto a la conformación del plantel Violeta, plagado de jóvenes que "bajaron" desde la Superliga, Brener analizó la parte positiva de la situación: "Todos tenemos ganas de tener nuestros minutos, nuestra oportunidad. Y creo que eso es bueno, porque estamos todos con muchas ganas".



EL CORDOBES FUE PARTE DE LOS TITULARES EN LOS TRES ÚLTIMOS AMISTOSOS



Villa Dálmine:

Brener; "Enfrentamos a un rival que se metió atrás y nos complicó"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: