NOTICIA RELACIONADA: Sebastián Abella: "Vamos a seguir transformando Campana por cuatro años más" El intendente fue consultado sobre el reemplazo de la empresa Siseg como encargada de prestar seguridad en las dependencias municipales. Señaló que "no le compete" a su gestión garantizar la continuidad del personal hoy contratado. El conflicto entre el Municipio y los trabajadores de la empresa de seguridad Siseg sumó una nueva voz: la del intendente Sebastián Abella. En diálogo con la prensa local el último viernes, el jefe comunal aseguró que a su gobierno "no le compete" que la nueva proveedora del servicio absorba a los vigiladores que hoy lo prestan y subrayó la transparencia con que se realizó la nueva licitación. Esta semana, personal de Siseg se manifestó en varias oportunidades frente al edificio de la nueva Biblioteca municipal y también realizó a una "olla popular" en la plaza Eduardo Costa. Apoyados por la Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA), reclamaron por la continuidad de su fuente laboral y denunciaron "hostigamientos" por parte del Municipio. Sin embargo, Abella fue claro. "Acá no pasa nada en especial", expresó el jefe comunal. "Es una empresa que prestaba servicios al Municipio, se le venció el contrato, se hizo una licitación pública y ha habido tres empresas que se presentaron, una de ellas Siseg, y otra que presentó un valor menor. Y nuestra normativa nos hace cuidar los fondos de los vecinos de la ciudad", explicó el jefe comunal. "Estamos obligados a darle el trabajo a la empresa de menor valor por el mismo servicio. No es nada que no se sepa. Pasa en todo ámbito y orden del Municipio, desde una licitación por medicamentos para el Hospital hasta una licitación para hacer una calle de asfalto. Es algo natural", amplió el intendente. Al mismo tiempo, Abella sostuvo que "la empresa que agarre el servicio tendrá que darle la oportunidad de entrevistas laborales a los empleados de la empresa que lo deja", pero subrayó que se trata de "un tema de privados, no del Municipio". "No podemos hacer mucho más en ese sentido", remarcó. "Todas las licitaciones están en reglas: hay tiempo para llamarlas, para que se compren los pliegos, en ellos está qué servicios se tienen que brindar, el tiempo de la oferta a sobre cerrado y, cuando se abren, el Municipio tiene que darle el trabajo a la empresa que por el mismo servicio tenga un menor precio. Después, si esa empresa tiene que tomar a las personas que están, al Municipio no le compete; le compete que la empresa que vaya a prestar el servicio tome al personal más idóneo", agregó. Y concluyó: "Lo que queremos es darles el mejor servicio a los vecinos de la ciudad". En la semana, desde el Municipio le habían confirmado a La Auténtica Defensa el inminente cese del contrato con Siseg, que sería reemplazado por una cooperativa que no pertenece al distrito. Esto sucedería en pocas semanas. Siseg es una empresa de sistemas de seguridad con operaciones en Argentina y Chile. Presta servicios de seguridad, protección y custodia, asesoramiento e investigaciones, entre otros. En el país, trabaja en centros comerciales, bancos, canales de televisión e incluso el Conicet. En tanto, en el Municipio tiene desplegados cerca de 40 vigiladores en diversas dependencias, entre ellas el Hospital "San José".

Imagen ilustrativa. Foto: Archivo.



Conflicto con los vigiladores:

"Queremos darle el mejor servicio a los vecinos", aseguró Abella

